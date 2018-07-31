NASA uzmanı Dr. Timothy Hall, Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da son dönemde görülen şiddetli hava muhalefetleri hakkında önemli tespitlerde bulundu.

Timoty Hall, yaptığı röportajda özellikle 'betonlaşmanın' hava olaylarındaki mağduriyetlerde büyük etkisi olduğunu belirtti. Şiddetli yağışların şehirlerimizi bu kadar etkilemesinin sebebi çarpık kentleşme ve yeşile olan açlığımız.

Habertürk'ten Nalan Koçak'a konuşan Hall, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Korkuyorum ki özellikle Akdeniz kıyılarınızda fırtına ve buna benzer olaylar artacak. Tabii ki Meksika Körfezi'ndeki gibi dev fırtınalardan ya da hortumlar bahsetmiyorum ama aşırı hava olaylarında artış olacağı bir gerçek. Bir gün günlük güneşlik bir havaya uyanıyorsunuz. Öğlen aniden fırtına başlıyor. Bir bakıyorsunuz aracınız dolu yüzünden mahvolmuş. Bakın tüm dünyada böyle, sadece Türkiye değil, tüm bu garip diye nitelenen hava olaylarının sıklığı arttı."

Demin de değindiğimiz 'betonlaşma' sorunu hakkında da konuşan Dr. Timothy Hall, çatıların dahi yeşillendirilmesini öneriyor. Görüşlerinin tamamı şu şekilde:

"Pek çok şehirde sel ve su baskınlarının nedeni aşırı yağıştan çok beton. Toprak yerine beton ya da asfalt koyarsanız su birikir. Aynı şey ağaç ve diğer bitkiler için de geçerli. Bunlar sadece yağışı kontrolde değil, zemini soğutmakta çok önemli görev üstleniyorlar. Yeşili artırmalıyız, yapılaşmayı yeşil alanlara göre dizayn etmeliyiz. En basitinden çatıların rengini daha açık yapmalıyız, beyaz gibi. Amaç ısıyı yansıtmak… Hatta çatıları bile yeşillendirmeliyiz. Tabii ki araçlardaki emisyonu azaltmalıyız."