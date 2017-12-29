2018'in ilk günlerine yaklaşırken, NASA ve Amerikanın en ünlü oyuncak bebek üreticilerinden American Girl yepyeni projelerini duyurdular.

Yeni yılın ilk günü itibarıyla, American Girl yeni bir oyuncak bebeği piyasaya sürecek. Bu bebek NASA'nın yardımıyla hazırlanıyor ve çocuklara özel bir projenin ürünü olarak planlanıyor. NASA ve American Girl'ün ortak kararıyla, bebeğe Luciana Vega adı verilmiş ve kendisi 11 yaşındaymış.

Luciana Vega'nın hayat motivasyonu olarak ise "Mars'a giden ilk kadın astronot olma" belirlenmiş. Fiyatı henüz belirlenmemiş olan bu bebek yılın ilk günü piyasaya sunulacak. NASA'dan bir çok panel bilimci ve astronotun da yapımında önemli rol aldığı bu bebekle, çocukların ve yeni neslin Uzay'a ve bilime olan merakının arttırılması hedefleniyor.

NASA'nın bu projesinin küçük çocukların uzay sevgisini arttırmasını umut ederek, son olarak projenin PR ayağında görev alan ve NASA'da astronot olan Megan McArthur'un konuyla ilgili sözlerini paylaşıyoruz: "Yeni neslin uzay kaşiflerini cesaretlendirmek ve onlara ilham vermek için bunun çok iyi bir yol olduğunu düşünüyoruz. Her zaman çocukları hayalleriyle ilgili cesaretlendirmek ve ne kadar büyük veya küçük olsa dahi onlara ulaşmanın mümkün olduğuna inandırmak istedim. Bu proje bu konuda büyük rol sahibi olacak."