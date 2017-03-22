NASA ve ESA Frizbiyi Andıran Yeni Bir Galaksi Keşfetti

Hubble teleskobu sayesinde Dünya'dan 50 milyon ışık yılı uzaklıkta frizbiyi andıran yeni bir galaksi keşfedildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kontrol edilen ve bugün uzayın keşfedilmesinde önemli bir rol oynayan Hubble uzay teleskobu, elde ettiği görüntülerle birlikte yeni bir galaksinin daha keşfedilmesini sağladı.

Yapılan araştırmalar sonucunda spiral galaksi olduğu anlaşılan yeni galaksi, frizbiye benzeyen şekliyle akıllarda yer etti. Bu galaksi şu anda resmi kaynaklarda NGC 1448 koduyla anılıyor.

Aynı zamanda rastlanan diğer bulgulardan bir tanesi de NGC 1448, spiral galaksi olması nedeniyle birçok galaksiden daha fazla yoğunluğa sahip. Dünya'dan 50 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bu galaksi hakkındaki tahminler, merkezinde süper külteli bir kara delik olduğu yönünde.