NASA ve Google'ın Neyin Peşinde Olduğu Belli Oldu!

NASA'nın bugün yapacağı bir konferans ile 2009 yılından beri Google ile yaptıkları çalışmayla ilgili bilgileri sonunda açıkladı!

NASA Türkiye saatiyle yaklaşık akşam 9'da başlayan canlı yayın ile Google ile birlikte 2009'da başlattıkları programın, bulgularını duyurdu. NASA, Google ile birlikte geliştirdikleri bir yapay zeka aracılığıyla Kepler Uzay Aracı ile Kepler Uzay Gözlem Alanı'nda yaptıkları gözlemlerle oluşturulan verileri uzun bir süredir işliyordu. 2009 yılında başlayan program ile 2013'e kadar 200 bin yıldızın bulunduğu alandan oluşturulan veriler yapay zeka aracılığıyla işlenmeye devam ediyor.

Programın en heyecan verici bulgusu ise Kepler-90 adı verilen ve bizim yıldız sistemimize oldukça benzer olan 8 gezegenli bir yıldız sisteminin keşfedilmesi oldu. Bizim Güneş Sistemimiz dışında dış uzayda bulunan ilk 8 gezegenli yıldız sistemi ünvanını alan Kepler-90 sistemi, eğer Google'ın yapay zekası olmasaydı bulunamayacaktı. Geleneksel yöntemle 2013'e kadar yapılan incelemelerde sadece 300 civarı yıldız sistemi ve etraflarındaki gezegenler keşfedilebilmişti.

"Yeni bulunan ve bizim güneş sistemimize oldukça benzer olan Kepler-90 sistemi"

Bu programla birlitke toplam bildiğimiz gezegen sayısı 1200'lerden 4000'den fazlaya çıktığını belirten NASA ve Google yetkilileri, burada yapay zekanın geliştirdiği en büyük kolaylığın insan gözünden kaçabilecek verilerin bile işlenebilmesi olduğunu söyledi. Kepler Uzay Aracı şu anda 200 bin'den fazla yıldızdan veri topluyor. Yapay Zeka bile şu ana kadar bu yıldızların 670 tanesine bakmış olmasına rağmen, insan gözünden kaçabilecek bir çok veriyi işleyerek daha hızlı ilerleme kaydetmiş durumda.

"Kepler 90 Sistemi'nde bulunan Kepler-90i gezegeni, gezegenimize yüzey sıcaklığı ve boyutu dışında oldukça benziyor. Ayrıca gezegenin 1 yılı tam 14 gün sürüyor."

Aslında NASA'nın bildiğimiz evreni keşfederken ki en büyük sıkıntısı bu verileri işlemek için yıllardır insan gücü harcamasıydı. Aslında angarya sayılabilecek bu iş artık bir yapay zekaya devredilerek, NASA'daki araştırmalar daha önemli konulara eğilebilecek. Bu da bildiğimiz evrende bizden başka yaşamın olup olmadığını bulmak için harika bir fırsat olarak görülüyor.

"Çalışmalar aynı zamanda bir gezegenin, yıldızına ne kadar yakınsa, boyutunun o kadar küçük olduğunu da gösterdi."

Bakalım bu hızlı çalışma biçimi daha ne gibi sonuçları önümüze serecek. Özellikle de yapay zekanın uzay çalışmalarında bu kadar etkin bir biçimde kullanılabilmesi, çığır açıcı diğer buluşların da önümüzde olduğunu gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Uzay'da Dünya dışı yaşamı bulmaya sizce de çok yakın değil miyiz?