NASA ve Google, Gezegenler Bulmak İçin Birlikte Çalışacak

NASA’nın Kepler Uzay Teleskobu ile Google’ın makine öğrenimi sistemi, gezegen bulma konusunda yeni bir formül bulmuş olabilirler.

Yalnızca kendi galaksimizde milyarlarca yıldız olduğu düşünüldüğünde ve bu yıldızların her birinin en az 1 tane gezegeni olduğu öngörüldüğünde, ortaya yaşama elverişli bir hayli fazla gezegen çıkıyor. İşte bu potansiyel gezegenleri ortaya çıkartarak gelecekteki evimizi gözlemlemeye çalışan Kepler Uzay Teleskobu, 2009 Mart ayından beri güneşlerinin ışığında saklanan Dünya boyutlu gezegenler arıyor.

Samanyolu’nda bulunan 145.000 yıldızın sürekli olarak parlaklığını ölçen bir fotometreye sahip Kepler, yapay zeka konusunda en önde olduğu düşünülen Google’ın makine öğrenim sistemi ile yeni bir gezegen tanımlama sistemine geçiş yapıyor. Kepler, normalde yıldızın ışığını bulup, bu ışığı kıran bazı boşluklar arıyor. Bundan sonra, bu kırılan ışıkları Google’ın yapay zekası arayacak gibi duruyor.

Yaşanabilir dünyalar bulmak için NASA ile ortaklaşa çalışan Google, makine öğrenimiyle Kepler Uzay Aracı’ndan çıkan verileri çıkartacak. Şu anda bu yeni ortaklığın ayrıntıları açıklanmadı, bu yüzden ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ancak yakın zamanda yapay zeka ve veri analizi hakkında daha çok bilgi ortaya çıkacaktır.