NASA, Venüs 'Mad Max' Benzeri Uzay Araçları Geliştiriyor!

NASA, Venüs'ün zorlu koşullarına dayanabilecek mekanik araçlar geliştirmeye çalışıyor. Bu araçlar bir bilim-kurgu filmlerindeki gibi değil, Mad Max'ten çıkmış gibi görünecek.

Uzay, ‘nazik’ yapılı araçlar için tam bir cehennemdir. NASA da bunun farkında. Bunun için kurum, zorlu koşullar altında sorunsuz şekilde çalışacak bir off-world araç üzerinde çalışıyor; fakat araç Star Trek’ten değil de sanki Mad Max’ten çıkmış gibi.

Venüs, ortalama 462 derece sıcaklığı ile Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Öyle ki yüzeyinde bir kurşun bile eriyebilir. Buna Dünya’dakinin yaklaşık 90 katı olan atmosfer basıncını ve sülfür bulutlarını da eklersek Venüs için küçük cehennem diyebiliriz. Fakat NASA, 30 yıldır yüzeyine hiçbir araç indirilmeyen Venüs hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

NASA’da makine mühendisi olarak çalışan Jonathan Sauder’in zorlu koşullarda kullanılmak üzere 2015 yılında tasarladığı arazi aracı AREE, Venüs keşif görevlerinin geleceği olabilir. AREE’nin Venüs koşullarına dayanabilecek olmasının nedeni, dijital değil mekanik bir araç olması. AREE, antik Yunanlıların gök cisimlerinin hareketlerini modellemek için kullandıkları mekanik hesaplama araçlarına benzer bir sistem kullanıyor.

Yine de şu an için AREE’yi Venüs gibi zorlu koşullarda kullanabilmek imkansız. Bu ‘ilkel’ uzay aracının Venüs görevlerinde kullanılabilmesi için soğutma sistemlerinin daha çok geliştirilmesi gerekiyor. Şu ana kadar Venüs’te en uzun süre çalışır halde kalan araç, 2 saat ile Venera 13’tü. AREE ise eğer istenilen düzeye gelirse bir yıl kadar Venüs’ün yüzeyinden bilgiler aktarabilecek.

Titan’daki hidrokarbon göller, Europa’daki tuzlu karanlık okyanuslar keşfedilmeyi bekliyor. Mars’taki ortam koşulları, bu gizemli kayalıklardaki ortamın yanında bir tatil bölgesi gibi kalıyor. Gelecekte buralara yapacağımız uzay görevleri için birilerinin çılgınca fikirlerine ihtiyacımız olacak.