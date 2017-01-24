NASA'ya Göre Dünya Felaketin Eşiğine Gelmek Üzere!

NASA ve Amerika Okyanus ve Uzay İdaresi NOAA'nın yayınladığı sıcaklık verileri, dünyanın geleceği hakkında ciddi endişeler yaratacak düzeyde.

NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 2016 yılının rekor seviyedeki en sıcak yıl olduğunu doğruladı.

Bahsi geçen ifadeler çok da endişe verici gözükmeyebilir ne de olsa havalar soğuyup ısınıyor. Ancak gerçek çok daha dehşet verici, yaklaşık 4.5 milyar yaşındaki gezegenimiz, bizim eylemlerimiz sonucunda bu ısıya maruz kaldı. Ozon tabakasını mahvettik, havayı kirlettik ve küresel ısınmanın yolunu açtık. Olay, insan faktöründen bağımsız olsaydı endişelenmeyebilirdik ama şimdi, endişelenmemiz için gereken her şey mevcut.

Kurumlar; insanlık tarihinde iklim değişikliğini, resmi ve kapsamlı verilerle ortaya koydu.

Videoda gösterilen veriler, NASA'nın 6300 hava istasyonuna, gemi-şamandıra bazlı mimarilere ve Antarktika araştırma istasyonlarından sıcaklık kayıtlarına dayanıyor.

1970'lerin etrafına gelene kadar sıcaklığın, normal seviyelerde dalgalanabildiğini görebilirsiniz. Portakallar ve kırmızılar ısıyı, mavi tonları ise soğukluğu temsil ediyor.

1980'lerden itibaren her şey yavaş yavaş değişiyor. Dünyada çok az mavi renk kalıyor ve yavaş yavaş turuncu, sarı ve kırmızı renkler, 2016 yılında ekranı kaplıyor.

Sol üst köşede görebileceğiniz referans termometre, yıllar arasında sıcaklık farkını yansıtıyor 20. yüzyılın ortalarındaki değer "0" derece seviyesinde.

Geçen yılın sonuna gelindiğinde, gezegenin çevresindeki ortalama sıcaklıklar, referans noktasından neredeyse 1 dereceye kadar uzanıyordu.

NASA'nın Uzay Araştırmaları Enstitüsü Goddard Direktörü Gavin Schmidt "2016 yılında, sıcaklık rekoru üç kez üstüste kırıldı. Her sene ısınma ve bu tür rekorlar beklemesek de, dünyanın ısınma eğilimi açık" ifadelerini kullanıyor.

Videoda da görebileceğiniz gibi, El Nino veya La Nina gibi hava olayları, sıcaklık istatistiklerini etkiliyor.

Antarktika'dan kopan dev buz dağı parçaları, durumun vahamiyetini gözler önüne sermeye yetiyor.