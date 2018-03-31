NASA Gezegenleri İncelemek İçin Yeni Bir Uydu Fırlatacak

TESS keşfedilmiş yaşanabilir gezegenlerde bilimsel araştırmalar yapacak ve yeni gezegenler keşfetmeye çalışacak.

NASA, 16 Nisan’da Transiting Exoplanet Survey Satellite veya kısa adıyla TESS'i başlatmaya hazırlanıyor. Dünya’nın 300 ışık yılı uzaklığına kadar bulunan 200 bin yıldızı takip edecek gezegen avcısı uydu, SpaceX’in Falcon 9 roketiyle taşınacak. Gökbilimciler, TESS'in Güneş Sisteminin ötesinde bir yaşamın olup olmadığını öğrenmek konusunda yardımcı olacağını umuyor.

Ancak Keplerin yaptıkları düşünüldüğünde TESS’in farklı olarak ne katacağı yeni bir tartışma konusu haline geldi. Bu nedenle bazı kesimler TESS’in gereksiz bir harcamadan ibaret olduğunu düşünüyor. NASA yeni uydusu TESS’te kullanılan 4 ayrı kamera ile çevremizin %85’ini gözlemlemeyi planlıyor.

NASA'daki astrofizik araştırmacısı Aki Roberge, “TESS, kırmızı cüce yıldızların çevresindeki yaşanabilir bölgelerdeki gezegenleri bulacaktır. Fakat sadece yaşanabilir gezegen keşfetmemiz yaşamı da keşfedeceğimiz anlamına gelmiyor.” dedi.

Kepler ile karşılaştırıldığında TESS’in en büyük avantajı daha parlak yıldızlara ve daha çok yere bakabiliyor olması. Ayrıca TESS daha fazlasını öğrenmek için gezegenlere uzaktan çeşitli analizler yapabiliyor. Ancak TESS yakın zamanda potansiyel olarak yaşanabilir gezegenleri bulamayacak. Çünkü yeni uydu öncelikle James Webb Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen gezegenleri inceleyecek.