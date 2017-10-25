NASA'ya Göre Her Yatak Odasında Bulunması Gereken Bitkiler!

Bitki yetiştirmek hem güzel bir dekorasyon sağlar hem de keyifli bir hobidir. Fakat NASA'nın paylaştığı listedeki bitkileri beslemek, sağlığınıza doğrudan etki edebilir.

Çiçekler şehirlerimizi, parklarımızı ve bahçelerimizi güzelleştirmenin en renkli ve faydalı yoludur. Fakat bilim insanlarına göre renkli görüntüleri ile bize keyif vermekten daha fazla faydaları olabilir.

NASA, Elle Decor ve The Joy of Plants ile birlikte bir araştırma gerçekleştirerek yatak odasında hangi bitkileri bulundurmamızın sağlığımız için faydalı olacağını açıkladı. Sakın bitkileri hafife almayın, yatak odanızda bunlardan birini bulundurmak soğuk algınlığı, göğüs sıkışması ve uykusuzluk gibi önemli problemleri daha kolay aşmanızı sağlayabilir.

1- Areka

Areka, odada bulunan kirli havayı temizlemek için çok faydalı bir bitki. Araştırmacılar, odayı nemlendirmesi sayesinde soğuk algınlığı ve sinüs problemleri yaşayan kişiler için odalarında Areka bitkisi bulundurmanın çok önemli olduğunu belirtiyor.

2- Aloe Vera

Aloe vera, havayı temizlemek konusunda çok başarılı bir bitkidir. Nedeni, gece boyunca hava oksijen salmaya devam etmesi, ayrıca benzen ve formaldehit’leri temizlemesidir.

3- Duvar Sarmaşığı

Duvar sarmaşıkları, sadece 12 saatlik bir sürede havada bulunan küfün %78’ini temizleyerek sağlıklı bir uyku gerçekleştirmenize yardımcı olur.

4- Phoenix Roebelenii

Phoenix Roebelenii güçlü, kuraklığa dayanıklı ve uzun ömürlü bir bitkidir. Özellikle havadaki ksilen’i temizleyerek rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

5- Nephrolepis Exaltata

Özellikle formaldehit’i temizlemek konusunda son derece başarılı olan bu bitki, NASA’nın havayı temizleyen 50 bitki listesinde 9. sırada yer almaktadır.

6- Çin Herdemyeşili

Karanlık bir yatak odası gibi diğer bitkilerin yetişmekte zorlanacağı düşük ışıklı ortamlarda kolaylıkla büyüyebilen bu bitki, havadaki toksinleri temizlemesi ile ün salmıştır.

7- Yelken Çiçeği

Sağlıklı bir uyku için odanın havası çok önemlidir. Yelken Çiçeği, havayı %60 oranında temizleyerek hem rahat uyumanızı hem de sağlıklı kalmanızı sağlar.

8- Kurdele Çiçekleri

Bu bitki inanılmaz hızlı bir şekilde büyür. Yalnızca iki gün içerisinde yatak odanızda bulunan havadaki toksinlerin %90’ını temizleyebilir. Toz alerjisi olan kişiler için oldukça faydalıdır.

9- Rhapis

Rhapis bitkisi, havada bulunan formaldehit, amonyak, ksilen ve toluen’i temizlemek için birebirdir.

10- Benjamin

Benjamin, havada, mobilyalarda ve halıda bulunan formaldehit, benzen ve trikloroetilen gibi maddeleri temizleyerek maksimum hava kalitesi sağlar.