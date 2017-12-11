NASA, Yeni Keşfettiği Yabancı Dünyaları Açıklayacak!

Uzay ajansı, bu hafta yılın en büyük basın açıklamalarından birini gerçekleştirmek üzere hazırlanıyor. Tarihin en aktif kaşif uydularından Kepler Uzay Teleskobu’nun elde ettiği veriler ışığında dünya kamuoyu, 14 Aralık Perşembe gününü bekliyor.

NASA yabancı hayatı keşfetti mi? Bu soru, artık bayatlamış ve kafalardaki medyatik ‘uzaylı’ algısı yüzünden can sıkmış olabilir. Ancak bilim insanlarının gözünde hala önemli. Çünkü ne olursa olsun, temelinde yalnız olmadığımızı anlamak yatıyor. Bambaşka sistemlerde, başka yıldızların yörüngelerinde keşfedilmeyi bekleyen ve keşfedilmiş onlarca yaşama uygun gezegen olduğunu biliyoruz. Peki ya birisinde yaşam gerçekten varsa?

Geçtiğimiz günlerde NASA, 14 Aralık Perşembe günü, bir basın toplantısı etkinliği ile Kepler Uzay Teleskobu’nun keşfettiği yeni bulguları paylaşacağını duyurdu. Kepler, bu zamana kadar keşfedilen yaşama uygun gezegenleri gözlemleyen bir uydu. Uzay ajansı ise kısa bir süre önce uydunun yeryüzünden yönetilen sistemine yapay zeka güncellemesi getirdi ve yapılan keşiflerin sayısı arttı.



Kepler Uzay Teleskobu

NASA’nın yaptığı ilk duyuruya göre önümüzdeki perşembe günü açıklanacak verilerin elde edilmesinde yapay zekanın çok büyük katkısı var. Hatta doğrudan bu keşiflerin mimarı olduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan yazılımın kökenleri, Google’ın makine öğrenimi sistemine dayanıyor.

Peki NASA hangi bulguları paylaşacak?

Herkesin beklentisi muhtemel uzaylı yaşam arayışında yeni bir dönüm noktası olabilecek bulguların paylaşılması yönünde. Perşembe günü TSI 21.00’da gerçekleştirilecek açıklama, tarihi bulgulara kavuşmamızı sağlayabilir.

Açıklama, NASA’nın Astrofizik Bölümü müdürü Paul Hertz, Silikon Vadisi'ndeki Ames Araştırma Merkezi'nden Kepler projesi yöneticilerinden bilim insanı Jessie Dotson, Google’ın kıdemli yazılım mühendisi Christopher Shallue ve Andrew Vanderburg gibi uzay bilimleri ve yapay zeka araştırmaları için önemli isimler aracılığıyla yapılacak.

Sosyal medyada #askNASA etiketi altında uzay ajansına yöneltilen sorular, herkesin yeni yaşanılabilir ya da yaşam barındırma ihtimali olan gezegenler beklediğini gösteriyor. Zira Kepler Uzay Teleskobu’nun görevi de tam olarak bu.

Teleskop faaliyete geçirildiği 2009 yılından bu yana, bugüne kadar keşfedilen yaklaşık 2500 yabancı Dünya'ya dair bulgular sundu. Bu rakam insanlık tarihinde keşfedilmiş yaşam barındırabilecek gezegenlerin %70’i demek. Merakla takip ediyor ve tüm açıklamaları size aktarıyor olacağız, takipte kalın :)