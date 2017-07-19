NASA Yetkilisinden Uzaylı Sorusuna İlginç Cevap!

Anlaşılan o ki uzaylılara takıntısı olan tek yer internet dünyası değil. ABD’li üst düzey bir kongre üyesi bir panel sırasında NASA yetkililerine sorduğu soruyla herkesi şakına çevirdi. Aldığı cevap ise hem açıklayıcı hem de ilginçti.

ABD’nin Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Dana Rohrabacher, Bilim-Uzay ve Teknoloji Komitesi'nin bir oturumu sırasında yönelttiği soruyla herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Sorduğu soru son aylarda keşfedilme ihtimalleri artan uzaylı mikrobik yaşamla ilgili değil, herkesin uzaylı dendiğinde ilk akıllara gelen insancıl canlılarla ilgiliydi. Bu seviyedeki bir toplantıda böyle bir yaklaşım oldukça sıra dışıdır. Rohrabacher’in sorduğu soru şöyle:

"Binlerce yıl önce Mars'ta bir uygarlık olması mümkün müydü?"

NASA’nın Mars 2020 projesinde görevli olan bilim insanı Kenneth Farley ise Rohrabacher'in sorusunu düzelterek cevap vermeye başladı: "Kanıtlar Mars'ın binlerce yıl önce değil, milyarlarca yıl önce farklı olduğunu gösteriyor.”

NASA yetkilsinin verdiği cevaplara göre Mars, milyarlarca yıl önce bugünkü Dünya kadar sıcak ve nemli bir yerdi. Kızıl gezegenin atmosferini kaybetmeden önce, yüzeyünde su bulundurduğu bugün bilinen bir gerçek. Haliyle son dönemde toksik bir toprak barındırdığından yaşam bulma ümidi azalsa da, varlığı ispatlanacak canlı türü muhtemelen bakteriyal türlerden olacak. Bununla birlikte atmosfer ve su varlığı, Mars'ta herhangi bir uygarlığın yaşamış olduğu anlamına gelmiyor. Gezegeni inceleyen çok sayıda görev ve araç, bu iddialara yönelik hiçbir kanıt bulamadı.

Ardından gelen süreçte tartışmalar hemen yukarıdaki videoda göreceğiniz üzere tam 1 saat 25 dakika kadar sürdü. Kongre üyesinin tabi caizse “geri kafalı” sorusu, insanlığın Mars’ın varlığına dair ilk izlere rastladığı 1800’lü yıllara kadar dayanıyordu.

O dönemlerde bilim insanları, eserlerin yanlış biçimde çevrilmesinden dolayı Mars'ta yapay olarak inşa edilmiş kanallar bulunduğunu düşünüyorlardı. İtalyan astronomlar, İngilizce’de "kanal" anlamına gelen "canali" kelimesini kullanıyorlardı. Özellikle Percival Lowell, 1800'lü yılların sonlarında akıllı uzaylılar tarafından inşa edilmiş olduğuna inandığı "kanalları" gözlemledi ve haritalandı. Böylece bugünlere kadar gelen Mars efsanesinin temelleri atıldı.