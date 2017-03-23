NASA'yı Hackleyen Adamın Ulaştığı Birbirinden Ürkütücü Bilgiler!

Komplo teorilerine kaynaklık eden ve bugüne kadar yaşanmış en büyük NASA sızıntısı, inanması güç "gerçekleri" gün yüzüne çıkartıyor.

Şubat 2001 - Mart 2002 arasındaki yaklaşık bir senelik süreçte, enerji üretimi, UFO etkinliklerinin gizlenemesi ve halka yararlı olan teknolojilerin örtbas edilmesine karşı çıkan Gary McKinnon; 16 NASA bilgisayarına, ABD ordusunun düzinelerce bilgisayarına, deniz ve hava kuvvetlerine ve ABD Savunma Bakalığı bilgisayarlarına bir dizi saldırı düzenledi. Verdiği zararın toplam maliyeti günümüz enflasyon ve kur değerine göre 800 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) civarında.





Son on yılda, aşırı gizlilik içerisinde faaliyet gösteren dünya hükümetleri içinde sayısız gölgeli örgütün bulunduğunu savunan komplo teorisyenleri yapılan saldırılar ardından ortaya çıkacak bilgileri merak etmişlerdi. Nitekim soruşturma sırasında ABD’de bulunan Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası sayesinde halka sunulan gizli belgeler teorisyenlere eşsiz bir bakış açısı kazandırdı.

İlginçtir ki, birçok eski astronotun uzaylılar için yaptıkları ilginç yorumlar bı belgelerin de bir parçasıydı. Örneğin: “Bazı mühendislik ürünleri ve ileri düzey tehcizatlar son 60 yılda inanılmaz şekilde ilerleme kaydetti. Bu belki de görünür ziyaretçilerin desteğiyle olmuştur”. Bu sözleri söyleyen astronot, Ay’a ayak basan 6. insan ünvanına sahip Dr. Edgar Mitchell’dan başkası değildi.

Gene ilginçtir ki; eski astronotların ve devlet görevlilerinin yaptığı açıklamalardan dolayı konular, yavaş yavaş komplo teorisi olmaktan çıkıp bilgi yoluyla desteklenen “gerçek suçlamalara” dönüşmeye başlıyordu. Emekli Senatör Daniel K. Inouye şunları söylüyor: "Kendi hava kuvveti, kendi donanması, kendi bağış toplama mekanizması ve tüm çek ve dengelerden arınmış kendi ulusal çıkarları takip etme becerisine sahip gölgeli bir hükümet var ve yasaları onlar belirliyor”

Ortam daha da ilginçleşiyor. Bu aşamada olaya Kanada Eski Savunma Bakanı Paul Hellyer’in açıklamaları dahil oluyor: "On yıllar önce, diğer gezegenlerden gelen ziyaretçiler, bizi bazı konularda uyarıp yardım teklifinde bulundular. Fakat biz, en azından bazılarımız, yaptıkları ziyaretleri bir tehdit olarak yorumladık ve öncelikle onlara zarar verdik. Sonra uyarıları hakkında sorular sormaya başladık. Hükümetin gizli tuttuğu projelere milyarlarca dolar para harcandı”

O kadar konuşma ve argüman var. Peki ya kanıt?

NASA ve ABD Deniz Kuvvetleri bilgisayarlarına bir şekilde girmeyi başaran Gary McKinnon’a göre tüm söylentiler doğru. Yazının başında belirttiğimiz büyük zarara sebep olan hack saldırıları ile hükümetin bir çok üyesi ve devlet başkanları o dönem oldukça tedirgin oldular.





"Türkiyeden hackerlar vardı"

NASA'ya saldıran adam Gary McKinnon yukarıda ki röportajında ve bir kaç dergiye verdiği röportajda şunları söylüyor:NASA korsanı; subayların sıralamaları, isimleri ve gemilerin detaylarını içeren yaklaşık 25 satırlık belgeler yayınladığını iddia ediyor.

2005 yılında McKinnon Guardian gazetesine şunları söylüyor: “Sizinle aynı ayda olan makinelerin listesini ve konumunu öğrenmek için kullanılan bir komut sayesinde, benim gibi bilgilerin peşinde olan Danimarka, İtalya, Almanya, Türkiye, ve Tayland’tan çalışan hacklerı gördüm. Aralıksız olarak 5 ila 7 yıl arası her gece çalıştım”.

Hatta McKinnon hakkında Obama’nın da bir kaç sözü olmuş:





Ancak bunlar sadece boş iddialar mı? Yoksa gerçek bir komplo mu? Emekli havacılık ve uzay mühendisi William Tompkins'e göre "Binlerce insan -sadecebir kaç tane değil- binlerce insan, Birleşik Devletler'de Uzay Donanmasına katıldılar. Üstelik 20 yıllık bir tur için kaydoldular. Gidecek erkek ve kadınlara, neye ihtiyaç duyacakları konusunda çok sayıda bilgi verildi. Çok iyi bir organizasyonla kimin nereye gitmeye daha uygun olduğu kararlaştırıldı. Birçoğu Ay'daki tesislerimize gitti ve bir kısma Mars tesislerine gönderildi”







Gizli bir uzay filosuyla ilgili konuşan tek kişi Thompson ve McKinnon değil:

Gazeteci Corey Goode, "Mars ilk olarak 1930'larda Almanlar tarafından ziyaret edildi ancak 70'li yıllarda ABD uzay programları aktif olarak Mars'ı ve farklı tesisler kurmak için diğer gezegenleri keşfediyorlardı" diyor. 1980'de gerçekleştirilen Solar Warden projesi ile Mars’taki insan yaşamının büyük gelişme kaydettiğini savundu ve "Yaşam alanları Mars yüzeyinin altında inşa edildi” şeklinde konuştu.

Ek olarak eski bir NASA çalışanının, 20 yıl önce Mars'ta gizli görevler için bulunduğunu iddia etti Goode. Söz konusu NASA çalışanı, Mars’taki insanlar hakkında kendisine bilgiler verdiğini söyledi.

Tüm bunlar hakkında sizin yorumlarınız neler?

Bazıları bunun tamamen büyük bir komplo olduğunu söylüyor. Gizli bilgilerin ve bu gibi saldırılarla gizlilikten arındırılmış bilgilerin, söylemeyi zorlaştırdığı bir çok şey var. Bir çok teorisyene göre UFO'ların ve yabancı yaşamın ve son derece gelişmiş teknolojinin bulunduğu her şeye dair delillerin saklandığı bu tip sızıntılarla ortaya çıkıyor.