NASA, Yörüngede Bir Tane Daha Kırmızı Roadster İstemiyor

NASA’nın gezegen koruma görevlisi mevkisinde çalışan Lisa Pratt, SpaceX’in uzaya araç göndermesini yanlış olarak nitelendiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda SpaceX’in devasa roketi Falcon Heavy, uzaya Tesla’nın Roadster aracını göndermişti. Bizler de tarihin en büyük uzay olaylarından biri olan bu olayı izlemiştik. İzlediğimizde SpaceX’in kusursuz bir iş yaptığını düşünmüş olsak da, bu durumdan herkes mutlu değil gibi gözüküyor. NASA’nın geçen sene duyurduğu yeni bir iş alanı olan gezegen koruma görevlisi mevkisinde çalışan astrobiyolog Lisa Pratt, Tesla Roadster’ın Güneş Sistemimizde dolaşmasından bir hayli rahatsız.

Gezegenimizin ve diğer gezegenlerin çevresini kirletmememiz için çalışan Lisa Pratt, Tesla aracının gökyüzüne atılan bir çöp olduğunu düşünüyor. Yabancı cisimlerin Dünya’ya girmediği gibi Dünya’dan giden cisimlerin de sorunsuz olması için çabalayan Pratt, bu çabasıyla Güneş Sistemimizin temiz kalmasını hedefliyor. Aylık 124.406 dolardan başlayıp 187.000 dolara kadar yükselen Pratt’in maaşı, kendisine iş arayan yüzlere insanın iştahını kabartsa da, Pratt’in mevkisinde çalışacak eleman sayısı çok kolay seçilmiyor. Güneş Sistemindeki hemen her şeyden sorumlu olan Pratt, kendi uzayında üçüncü parti şirketlerin arabasını istemiyor olabilir.

Pratt, geçtiğimiz gün SpaceX’e vurgu yaparak, “Yörüngede başka bir kırmızı Roadster olmaması için nasıl birlikte çalışılacağını öğrenmeliyiz” diyerek son derece sert bir tavır sergiledi. Pratt’in bu tavrının ardında pek çok sebep var. Dünya üzerindeki mikropları arabayla uzaya gönderen SpaceX, belki de Mars’ta henüz varlığından haberdar olmadığımız yaşamı bu kararı ile yok edecek.

Pratt, bu ayın başlarında, “Toprak organizmalarının sporlarını Mars’a getirebilir ve yaşanılabilir bir gezegen yaratabiliriz. Mars nispeten temiz, bu yüzden koşulları sonsuza dek değiştirmeden önce cevapları bulmaya çalışalım” dedi. Peki, sizce Pratt bu konuda haklı mı, yoksa bir başarıyı kutlamak için böyle eğlenceleri insanlık olarak hak ediyor muyuz?