Nasa, TRAPPIST-1 Yıldız Sisteminin Verileri Paylaştı!

TRAPPIS-1 yıldız sisteminde yer alan 7 gezegenin bilgileri paylaşıldı. Dünyamızdan sonra yaşam ihtimali bulunan en yakın yıldız sistemini araştırabilir, yeni yuvamızı ilk görenlerden birisi olabilirsiniz.

NASA, dünyamızdan sonra yaşam ihtimali olan en yakın güneş sistemine kapılarını açıyor. Dünyamızdan 39 ışıkyılı uzaklıkta olan ve Dünya boyutunda en az yedi gezegene ev sahipliği yapan TRAPPIST-1 yıldızı için toplanmış verileri profesyonel ve amatör gökbilimciler için ücretsiz olarak sunacak NASA, bu girişim ile daha fazla gökbilimcinin bu sistemi araştıracağını düşünüyor.

TRAPPIST-1 yıldızı, bizim güneşimizden çok daha küçük ve soğuk bir yıldız. Ayrıca yıldız bizim yıldızımıza göre daha genç, bu yüzden yaşam ihtimali zayıflıyor.

K2 araştırma bilimcisi Geert Barantsen yaptığı açıklamada, “Dünyadaki bilim adamları ve uzay meraklıları, bu Dünya boyutundaki 7 gezegen hakkında ellerindeki her şeyi daha fazla bilgi öğrenmek için kullanıyorlar” dedi. NASA, K2 verilerinin halka arzı sayesinde halkın keşif sürecine tanık olacağından dolayı heyecan duyduklarını belirtiyor.

TRAPPIST-1 gibi erken saatlerinde olan yıldızlar, güneşimiz gibi olgun yıldızlara kıyasla daha fazla güneş patlaması yapabiliyor. Bundan dolayı, bu gezegenlerde olası yaşamın mümkün olmaması da ihtimal dahilindedir. Ancak, yine de dünyamızdan sonra yaşam ihtimali barındıran en yakın yıldız TRAPPIS-1 sistemi olarak gösterilebilir.