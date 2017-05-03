Dünyaca popüler medya kuruluşu National Geographic, 2017'de Yılın Seyahat Fotoğrafçısı seçimini gerçekleştirdi. İşte ustaca çekilmiş muhteşem kareler!

Fotoğrafçılık söz konusu olduğunda uzmanlar tarafından dünyaca bilinen en büyük otorite National Geographic'tir. Her sene farklı alanlarda düzenlediği fotoğrafçılık yarışmalarıyla insanın gönül gözünü açan kuruluşun bu seneki "Yılın Seyehat Fotoğrafçısı" ödülünün adaylarının her biri aslında ödülü hak ediyorlar.

Başarılı sanatçıların objektifinden çıkan 10 fotoğrafa belgesel tadında bir liste düzenledik, beğeneceğinize eminiz:

1) Jigokudani Maymun Parkı

Nagano, Japonya'da bulunan parkta çekilen bu grup maymun, yerel kaplıcaların birinde ıslandıktan sonra birbirleriyle haşır neşir oluyorlar.

Japonya'da bir orman:

Yakushima eyaletinde, bol yosunlu oksijen fabrikası bir doğa harikası olan orman ve sakin deresi.

Kusursuzluk:

Tonga'daki Kırlangıçlar Mağarası'nın derinliklerindeki binlerce balık arasında bir serbest avcı-dalgıç yüzüyor.

Gerçek bir seyehat fotoğrafı:

New Hampshire'ın eyaletinde rengarenk bir sonbaharın havadan görünüşü, ağaçların parlak kırmızı ve portakal renklerini oratan ikiye ayıran araba çarpıtıyor.

Noel Baba değil çoban var:

350 ren geyiğinin üyesi olduğu bir sürü, İsveç'in zorlu kış şartlarında Randijaur gölü kıyısında dört çoban tarafından kontrol edilirken.

Patlamaya hazır bir volkan:

Hızlı bir hava akımı dağa çarpar, Fuji yanardağının bulunduğu Honshu - Japonya'da patlamaya hazır gözüküyor.

Ufak Detaylar:

Bu fotoğraf için bir açıklama yok, ancak sağ alt köşede aile içi bir karmaşa gözlemleyebiliyorsunuz.

Yalnızlık:

Kaliforniya'daki Death Valley Milli Parkı'ndaki bir tuz gölü atmosferden oldukça yalnız görünüyor. Vadi, Kaliforniya ile Nevada ayaletleri arasında çorak bir sokak gibi.

Çifte kusursuzluk:

Ayna Gölü olarak da bilinen Mirror Lake Yogo'dan sade bir kare, renklerin yansıması ise hiç şaşmamış.

Soğuğu sevdiren manzara:

Bu kış görüntüsü, göz kamaştırıcı, yıldızlı bir gecenin altındaki yapraksız bir ormana tanık olmak için tek başına yeterlidir.