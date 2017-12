National Geographic Cemiyeti'nin resmi yayın organı olarak 125 yıllık yayıncılık hayatında birçok başarılı keşfe fotoğrafa imza atan National Geographic dergisinin, Avrupa'da çektiği en güzel fotoğrafları derledik.

National Geographic, degi ya da televiyon kanalı olarak her zaman kaliteli içerikler hazırlıyor. Ancak hepimizin bildiği üzere çektikleri fotoğraflar dolayısıyla dergi olarak öne çıkıyor. Biz de bugün bu efsanevi derginin Avrupa'da çektiği en güzel fotoğrafları sıraladık.

Yunanistan, 1963

Bazen 9 farklı kamerayla 500 pozla birlikte çekime giden dergi fotoğrafçıları muhteşem görüntüler yakaladılar. 125 yıldan fazla olan yayın hayatında National Geographic'in çektiği en güzel fotoğraflar: National Geographic. Around the World in 125 Years. Europe başlığı altında kitaplaştırıldı. Bunun yanında hepimiz için 1920 yılında dergi editörlüğü yapan Franklin Fisher'dan bir de öğüt niteliğinde bir söz var: "İdeal Coğrafik resim dikkati çekmelidir"

Batı Almanya, 1973

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kapitalist tarafta kalan Almanya'nın bir bölümü National Geographic fotoğrafçısı tarafından fotoğraflanmış. Burada Oktoberfest'i kutlayan insanları görüyorsunuz.

Sovyetler Birliği, 1965

Dünya'nın en ihtişamlı devletlerinden birisi olarak öne çıkan Sovyetler Birliği'nin Rusya ayağının başkenti olan Moskova'da bulunan ve şehrin simgesi olarak adlandırabileceğimiz Aziz Basil Katedrali, Kızıl Meydan. Katedral, 1552'ye kadar uzanan bu göz kamaştırıcı tarihiyle hala ayakta. Ancak bir devlet müzesi olarak kullanılıyor.

İsveç, 2015

İsveç'teki Sarek Milli Parkı'ndaki Rapa Vadisi'nde Nammatj Dağı'ndan sızan güneşin batan ışıkları muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Fotoğraf bir anlamda İskandinavya'yı bizlere gösteriyor.

Avusturya, 1967

Resmi bir resepsiyon, Viyana'nın Schönbrunn sarayındaki 1.441 odadan en geniş olan Büyük Galeri'yi dolduruyor. Fotoğrafçı resepsiyona katılanları fotoğraflarken sarayın ihtişamlı duvarını da kafraja sığdırmış. Bu fotoğrafı dijital olmayan bir kamerayla çektiğini de unutmayalım.

1960 İsviçre

Bir kış gecesi Zermatt'ın üzerine düştüğünde, keyifli tavernalara, restoranlara ve otellere bakıyor National Geographic fotoğrafçısı.

İtalya, 1930

Bir İtalyan köyü, iki kadın bir İsa heykelciği ve alabildiğine dağ, bulut kısacası manzara.

Türkiye, 1950

Galata Köprüsü'nün hem yakınları, Haliç'in girişi Süleymaniye Camii'nin kubbesi ve minareleriyle eski İstanbul. Feribotları da unutmayalım tabii. Bu fotoğraf birçok şeyi aynı anda sunuyor.