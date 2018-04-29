National Geographic'den En Güzel Ulaşım Temalı Fotoğraflar

Kudretli bir trenden mütevazi bir deveye kadar, dünya genelinde ulaşım sistemlerine National Geographic kalitesi ile eşsiz fotoğraflar eşliğinde birlikte göz atalım.

National Geographic’in dünya genelindeki ulaşım kaynakları konseptli yarışmasına dünyanın dört bir yanından, gerek görkemli, gerek mütevazi bir çok fotoğraf gönderilmeye devam ediyor. Fotoğraflarda, kah Tokyo’nun yoğun iş saatlerinde metroya binmek için koşturun, kah bir devenin arkasında Fas’ın çöllerinin eşsiz manzarasının tadına ekranlarınız başında varın. Hazırsanız serüvenimize başlayalım.

Bangkok, Tayland

Bangkok'tan geleneksel bir pazar teknesi, müşterilerine hindistan cevizli dondurma satarken.

Merzouga - Fas

Bölgede gelişen turizim nedeni ile birçok göçebe aile çölün ortasında yaşıyor ve bu tür gezilerde çalışarak hayatını kazanıyor. Bu karede de işini yapan bir göçebe objektiflere yakalanmış.

Londra, İngiltere

Londra denilince denilince akla gelen iki önemli değer aynı karede. Tower Bridge ve çift katlı kırmızı bir otobüsten daha İngiliz bir şey olabilir mi?

Bangalore, Hindistan

Hindistan'ın ticari caddesinde, Ramazan ayında bir alışveriş gecesi.

Küba

1950 model bir Chevrolet'in içinde son derece otantik bir Küba gezisi.

Paris, Fransa

Eyfel kulesinin önünde bomboş bir yolda giden bisikletli, şehrin bohemi içerisinde gözden kaybolmadan hemen önce.

New Hamshire, A.B.D.

Sonbaharın her rengini barındran eşsiz yol, otomobile sonbaharın müjdesini veriyor.

Arjantina

Arjantin'in uçsuz bucaksız ovalarında bir film karesini andıran at üstünde geçen o an.

Kuala Lumpur, Malezya

Malezya'nın kaotik trafiği bir gece yarısı tıkanırsa.

Tokyo, Japonya

Bakmayın bu fotoğrafta bu kadar az insan olduğuna, kendileri hizmet dışı bir trenin önünde birilerini ya da trenin kalkmasını bekliyor.

Novyy Urengoy, Rusya

Yerel halk, asırlar boyu ulaşım ihtiyacını ren geyiklerinden sağlıyor.

Afar Region, Etiyopya

Bölgenin geleneksek ticaret yolunda, tuz madencileri deve kervanları ile gökyüzünden bakıldığında çalışkan karıncaları anımsatırken...