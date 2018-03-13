Nat-Geo, yaptığı bir açıklama ile büyük ses getirdi. 1888 senesinden beri binlerce dergi yayınlayan kuruluş, yayınladıkları dergilerin kapaklarının seneler boyunca 'ırkçı' görsellerden oluştuğunu kabul etti.

National Geographic, yaptığı bir açıklama ile birçok gözü üzerine çevirdi. Şimdiye kadar yayınladıkları birçok derginin kapaklarının ve içlerindeki birçok yazının ırkçı içerikler olduğunu itiraf eden Nat-Geo, hazırlayacakları 2018 Nisan sayısının ırkçılık konusuna değineceğini ve bu özel sayıyı yapmadan önce kendi tarihlerindeki ırkçılığa bakmaları gerektiğini açıkladı.

130 senelik arşivlerini inceleyip ırkçı ögeleri belirlemesi için, Afrika tarihi ve fotoğrafçılık konusunda uzman olan John Edwin Madison ile çalışmaya başladılar. Aldıkları sonuç ise, tarihlerinin ırkçılık içeren binlerce içerik ile dolu olduğunu gözler önüne serdi. En çarpıcı örneklerden biri ise, 1916 senesinde Avustralya sayısında gözlemlenmiş. Dergide iki Aborjin'in olduğu bir fotoğrafın altında 'Bu iki Güney Avustralyalı arkadaş, insanlığın zeka seviyesinin en altında yer alıyor' yazılı.

Derginin seneler boyunca 'beyaz' olmayan tüm halkları gelişmemiş, ilkel ve değişmez olarak gösterdiği de yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Aynı zamanda eğer derginin kapağında siyahi bir birey görüyorsanız, muhtemelen üst vücudu da çıplak şekilde fotoğraflanmıştır. Bunun da 'kendilerinden olmayan' kadınları bir meta olarak kullanarak dergi satışını arttırmak üzerine yapılan bir oyun olduğu ortaya çıktı. Irkçı olmadığı düşünülen birçok görselin ve haberin ise siyahileri ve birçok kültürden insanı 'egzotik, vahşi ve eğlenceli' göstererek güncel hayatın gerçekliğinden uzaklaştırdıkları belirtildi.

Dergi attığı bu adım ile, ırkçı tarihlerini geride bırakarak eşitlikçi ve pozitif bir tarih oluşturmak istediklerini söylediler. Ancak bu konuda istedikleri yere gelebilmeleri için yalnızca hikayeleri ya da fotoğrafları değil, onları oluşturan bireyleri de değiştirmeleri gerekli gibi görünüyor.