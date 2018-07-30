NATO'nun Yalan Haberle Mücadele İçin Geliştirdiği Oyun

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi'nin geliştirdiği 'The News Hero' isimli bilgisayar oyununun, doğru ve yalan haber ayrımı için kullanılması amaçlanıyor.

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi, yalan haberlerle mücadele ve halkın bu konudaki bilincini artırmak maksadıyla bir bilgisayar oyunu geliştirdi.

Letonya'da bulunan merkezin geliştirdiği 'The News Hero' isimli bilgisayar oyunu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kullanıcıların erişimine açıldı.

Oyunda, her oyuncu bir yayınevi sahibi oluyor ve oyuncuya haber yapması için sürekli farklı bilgiler gönderiliyor. Programda ayrıca, oyuncunun doğru ile yanlış bilgileri birbirinden ayırabilmesine yardımcı olmak için verilerin doğruluğunu irdeleyen bir seçenek de hizmete sunuluyor.

Oyuncunun, gerekli bilgileri kullanarak doğru haber yapması halinde oyun içindeki takipçi sayısı artıyor ve sanal para kazanıyor.

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi, söz konusu oyunun halkın 'yalan haber saptama' yeteneğini artırmak gayesi ile geliştirildiğini belirtti.

Bu oyun sayesinde insanların doğru ile yalanı ayırt etme kapasitelerinin yükseleceğini ifade eden merkez; oyunun aynı zamanda toplumun eleştirel düşünce yeteneğine de katkı sağlayacağını ve bu sayede de bireylerin, medyada karşılaştıkları haberlere daha bilinçli bir biçimde yaklaşabileceğini kaydetti.