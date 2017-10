Uncharted, Last of Us gibi oyunların geliştiricisi Naughty Dog'un başı cinsel taciz iddiaları ile ağrıyor.

Hollywood başta olmak üzere tüm dünya üzerinde cinsel tacize karşı genel bir açıklama süreci yaşanıyor. Birbirlerinden güç alan insanlar uğradıkları tacizi kamuoyuna duyurmaya başladılar. Bu duyurulardan birisi de oyun sektörünün en ünlü firmalarından birisi olan Naughty Dog’un içinden çıktı. Naughty Dog bilmeyenleriniz için, geliştirdikleri Last of Us ve Uncharted oyun serisi ile oyun sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Eskiden Naughty Dog’da çalışan David Ballard, işyerinde cinsel tacize uğradığını ve bu olayı açıkladığında örtbas etmek istediklerini belirtti. Kendisine susması için 20.000 dolar vermek istediklerini, ancak bunu kabul etmediğini belirten Ballard, 2015’in sonlarına doğru Naughty Dog’da çalışan üst düzey bir geliştiricinin kendisini taciz ettiğini belirtti. Bu olayın ardından Sony PlayStation HR ile iletişime geçen Ballard, bu süreçte kısa süreliğine görevden alındı. David Ballard, kendi ağzından olayları şu şekilde anlattı. “2015 yılının sonlarında Naughty Dog’da cinsel tacize maruz kaldım, sonrasında çalışma ortamım berbat oldu. Şubat 2016’da iş yerine zihinsel bir çöküş yaşadım ve Sony PlayStation HR ile iletişime geçtim. Taciz hakkında onlarla konuştuktan sonra beni aradılar ve kovdular. Şirketin farklı bir yöne ilerlediğini ve artık işime ihtiyaç duymadıklarını belirttiler. Gizlilik için bir kağıt imzalarsam 20.000 dolar vereceklerini teklif ederek beni susturmaya çalıştılar, imzalamayı reddettim. O günden beri yaklaşık 17 aydır işsizim ve Naughty Dog’dan neden ayrıldığım sorulduğunda, cinsel tacize uğradığımı söyleyemiyordum. Şimdi, TV/Film endüstrisinde başkalarından gelen itiraflardan aldığım cesaretle konuşmaya başladım. Şimdiye kadar yaptığım en zor şey. Hiç kimsenin video oyunlara olan sevgimi, yaşama tutkumu yok etmesine izin vermeyeceğim.” Bu açıklamaların ardından PlayStation sözcüsünden de bir açıklama geldi. Sözcü, “Naughty Dog’un eski bir çalışanı olan Dave Ballard’ın şirketimizde çalışırken tacize uğradığını iddia ettiği mesajları okudum. Ballard’dan, Naughty Dog’dan ya da Sony Interactive Entertainment’ten taciz edildiği iddia edilen herhangi bir delil bulamadık. Naughty Dog ve Sony Interactive Entertainment’te taciz ve uygunsuz davranışlara yeri yok, cinsel taciz ve diğer şikayetleri çok ciddiye alıyoruz.” dedi. Peki, sizce burada haklı olan taraf hangisi? Ballard’ın açıklamaları sizi gerçekten böyle bir şey yaşadığını düşündürmeye ikna etti mi? Yorumlarınızı bekliyorum.

Kaynak : http://www.eurogamer.net/articles/2017-10-15-ex-uncharted-developer-alleges-sexual-harassment-at-naughty-dog

