Akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz navigasyon uygulamalarının, aracın hangi hızda gittiğini nasıl hesapladığını biliyor musunuz?

Akıllı telefonlar için birçok navigasyon uygulaması mevcut. Bazılarında bulunan ‘sesli navigasyon’ özelliği o kadar hayat kurtarıcı oluyor ki hiç telefona bakmadan gideceğiniz yere doğru sorunsuz bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Bu uygulamaların aymakla bitiremeyeceğimiz özellikleri arasında bir de aracın hızını hesaplayabiliyor olmaları. Peki bunu nasıl yapabiliyorlar?

Hepimiz, dünya üzerinde bir koordinat üzerinde bulunuyoruz. Daha doğrusu her şey. Enlem ve boylam sayesinde biz de bunların yerlerini net olarak belirleyebiliyoruz. Mesela akıllı telefon üzerinden konum gönderdiğimizde aslında direkt olarak enlem ve boylam gönderirler. Harita da o gönderdiğimiz enlem - boylama göre sizin yerinizi tespit eder ve mavi noktayı harita üzerinde çıkarır. Bir yerden başka yere gittiğimiz esnada haritalar, aracın bu esnada kaç km/s hızla gittiğini de hesaplayabiliyorlar.

Uygulama, ilk olarak kat ettiğiniz iki nokta arasındaki mesafeyi hesaplıyor. Bir metreyi kaç saniyede, ya da kilometreyi kaç saatte / dakikada aldığını da uygulama sayesinde bildiği için birkaç hesaplama yaparak sonucu karşınıza çıkarıyor.

Diyelim ki bulunduğun konumla gideceğin konum arası 100 kilometre ve bu mesafeyi 1 saatte tamamladın. Uygulama, bu iki sonucu basit bir matematik işlemiyle bir araya getirerek aracınızın hızını hesaplıyor.