San Francisco’da bir Uber sürücüsü, yol sandığı merdivenlerden aşağı inmeye çalıştı. Sürücü, bu olayın ardından GPS sistemini suçladı.

Ülkemizde Uber ile sarı taksiler arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Son olarak bir Uber sürücüsünün bir kadını darp ettiği iddiaları her yerde dolaşmış, tartışmaya ait görüntüler ortaya çıksa da herhangi bir darp görüntüsüne rastlanmamıştı. Bugün ise San Francisco’da görev yapan bir Uber şoförünün yaptığı yanlış, herkesin yüzünde bir tebessüm oluşturdu.

Araçtaki navigasyona çok fazla bağlı kalan bir Uber şoförü, yoldan geçeyim derken yanlışlıkla merdivenlerden indi. Son derece komik bir hamle yapan Uber sürücüsü, merdivenden geçme kararında ise GPS’i suçladı. Bu sırada araçta olan sürücü ve iki yolcunun herhangi bir yara almadan kazayı atlatması, olayla ilgili tek sevindirici gelişme oldu.

Navigasyonlar yolculuklarımızı kolaylaştırıyor olsa da, onlara bağlı kalmamalıyız. Araba kullanırken kendi gözlerimizle gördüğümüz şeylere inanmalıyız. GPS yolu gösteriyor olsa da, gerektiği durumlarda kendi kararlarımızı vermemiz gerektiğini hatırlatalım.

Uber sürücüsünün bu kazayı yaparken gece olmadığı, havanın günlük güneşlik olduğu açıklandı. Neyse ki bu dikkatsizlik kısa bir merdiven gezintisiyle sonuçlandı. Navigasyonlar çok daha tehlikeli yerlere de girmeniz gerektiğini gösterebilir, bu noktada gerekli dikkati göstermek sürücünün ana görevidir.