Günlük kullanımı 50 milyonu bulduğu belirtilen naylon poşetlerin kullanımının yasaklanması yerine parayla satılması kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz Mart ayının sonlarına doğru paylaştığımız haberimizde, naylon poşetlerin akıbetiyle ilgili bazı bilgiler aktarmıştık. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, naylon poşetlerin kullanımını olabildiğince minimum seviyeye indirmek istediklerini fakat kullanımının da yüksek ihtimalle paralı olmayacağını belirtmişti. Ortada açıkçası bir belirsizlik vardı, ta ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararının belli olduğu ana kadar.

Gelen bilgilere göre naylon poşetlerin tamamen yasaklanması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, 1 Ocak 2019’dan itibaren 25 ila 50 kuruş arasında değişen fiyatlarla ücretli hale getirileceği belirtiliyor. Paralı hale getirilmesinin altında ise bunun, vatandaşların davranış biçimini değiştireceği sebebi yatıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri, önümüzdeki dönem hayata geçirilecek uygulamalarla ilgili şu ifadeleri kullandılar:

“Şu anda üzerinde çalıştığımız konular plastik poşetlerin yasaklanması şeklinde değil. Avrupa Birliği çerçevesinde bir çalışma. Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmenliği taslağında 01. 01. 2019 tarihinden itibaren alışveriş poşetlerinin satış noktalarında ücretsiz verilmemesini öngören bir uygulama. Yasaklama yok. Tüketici bu poşeti kullanmak istiyorsa, ücretli alacak. Şu an bazı yerlerde parayla poşet satılmaya başlandı.”