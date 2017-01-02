Naziler, Antarktika'da Buzlara Gömülü Bir UFO Üssü Yapmış Olabilir!

Antarktika'da haritalara takılan bir yer şekli, daha önce dijital ortamdaki bozulma olarak düşünülüyordu. Araştırmalar sonucunda buranın 500 km'lik bir krater olduğu ortaya çıktı. Youtube'da bir kanal, buranın Nazi'lerin uzaylılarla temas kurduğu bir üs olduğu iddiasını ortaya attı.

YouTube’da yayınlanan bir video, Nazilerin Antartika’da UFO’larla temas kurduğu, gizli bir üslerinin olabileceğini ileri sürdü. İlk olarak 2006’da Ohio Üniversitesi’nden bilim insanları, NASA’nın GRACE uydusundan elde ettiği fotoğraflardaki garip şekli incelemeye başladılar. Bu şeklin yer çekimi nedeniyle haritadaki bir bozulma olduğunu düşünen bilim insanları, buzla kaplı 500 kilometre genişliğinde bir krater olduğunu düşünüyorlar.

Bazı araştırmacılar bu kraterin ancak, dinozorları yok eden meteorun üç katı büyüklüğünde bir meteor ile açılabileceğini düşünüyorlar. Eğer durum böyleyse, gezegenimize çarptığı tahmin edilen en büyük gök taşından daha büyük bir taş çarpmış olacak. Ayrıca 250 milyon yıl önce meydana gelen “Permmian-Trassic” diye bilinen, yeryüzündeki tüm türlerin neredeyse %96’sının yok oluşunu getiren durum da açığa çıkmış olacak.

Ancak “Secure Team 10” isimli YouTube kanalı, bu kraterin aslında İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin uzaylılarla temas kurduğu bir bölge olabileceğini ileri sürdü. “Bazı deliller, dağların kenarlarında oluşmuş düz şekillerin tesadüf olamayacağını gösteriyor. Kaldı ki yüksek irtifadan hiç bahsetmiyoruz. Uçabilecek bir şey olmadan buraya nasıl girebilirsiniz? Acaba uçan dairelerle mi buraya giriyorlardı?” gibi ifadeleri videoda kullanan Secure Team 10, bu gizemli anomalinin başka bir dünyaya açılabilecek bir portal olabileceğini de söylüyor.

1940’larda ABD donanması, “Antarktika Operasyonu”nun bir parçası olarak, gerçekten böyle bir portal arayışına girmişti. Operasyonun amacı, “Antartika’da bilimsel araştırma üssü kurmak” olarak belirtilse de, birçok kişi esas amacın Dünya’nın içinde bir başka “iç dünya” olup olmadığının araştırılması olduğuna inanıyor.