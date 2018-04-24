Bir YouTube kullanıcısı Nazi selamı veren evcil köpeği YouTube'da paylaştıktan sonra, kanalın sahibi adam 800 pound para cezasına çarptırıldı.

Videodaki Mark Meechan, kız arkadaşının pug cinsi köpeğinin patisini yukarı doğru çekerek ona Nazi selamı verdirdi. Meechan, köpeğin patisini kaldırdıktan sonra 'yahudilere gaz ver' ve yine Nazilerin kullandığı 'Sieg Heil' yani zafer anlamına gelen ifadeleri kullandı.

Polis, üç milyondan fazla görüntülenen bu video bildirildikten sonra Mark'ı tutukladı. Meechan, mart ayında Lanarkshire'da bulunan mahkemede yapılan bir duruşmanın ardından, 'ağır derecede saldırgan, Yahudi aleyhtarı ve ırkçı' materyaller göndermekten suçlu bulundu. Ancak Meechan, kendisinin suçsuz olduğunu söyledi.

Kont Dankula adı altında YouTube'da düzenli olarak video gönderen Meechan, dini önyargı ile ağırlaştırılan iletişim yasası kapsamında bir suç işlemekten suçlu bulundu. Meechan, çekimi, partnerini kızdırmak için bir şaka olarak yayınladığını ve davanın ifade özgürlüğü konularını gündeme getirdiğini söyledi.

Eski İngiliz Savunma Ligi lideri Tommy Robinson da dahil olmak üzere düzinelerce destekçi pazartesi günü sokaklara döküldü. Ross Brown, müvekkilinin vakasının Frankie Boyle ve Ricky Gervais gibi komedyenler üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu söyledi.