Nazilerin 1941 yılında Rus sarayından çaldığı ve o dönem dünyanın 8. harikası olarak anılan Amber Odası’nın Polonya’daki Töton Kalesi’nin tünellerinde olabileceği söyleniyor.

Polonya’nın Paslek kasabasında geçtiğimiz yıl yapılan kazılarda, arkeologlar tarafından bir yeraltı tünelinin izlerine rastlanmıştı. Töton Şövalyeleri Kalesi’nde gerçekleştirilen kazılar esnasında yerin dört metre aşağısında bir oda bulduklarını söyleyen Kardinal Stefan Wyszynski Üniversitesi’nden Dr. Jacek Wysocki, tünelin yakınlarda bulunan Gotik Aziz Bartholomew Kilisesi’ne bağlandığını düşündüklerini belirtti.

Bu gibi tünellerin turistlerin ilgisini çekebileceği gibi kanıtlanmış olmalarının da önemli olduğunu söyleyen Wysocki, ayrıca tünelde Rusya’nın kayıp Kehribar Odası’nın hazinelerinin de bulunabileceğini söyledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 1944 yılının Ağustos ayında bir kişi tarafından gece geç saatlere kadar kaleye kutularla dolu bir kamyonun girildiği ve oradan boş ayrıldığı yönünde iddialar da bulunuyor.

Töton Şövalyeleri kimdir?

Cermen-Roman dini tarikatı olan Töton Şövalyeleri, katolik hacılara, hac yolunda yardım etmek, hasta ve yaralı Katoliklerin bakımlarını sağlamak üzere hastane kurmak amacıyla kurulmuştur. İsimlerini ise Ortaçağ’da Haçlı Seferleri’ne katılarak duyurmuşlardır.