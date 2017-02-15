Günden güne gelişen e-Spor camiasına NBA ve 2K işbirliği ile basketbol oyunları da giriyor.

Basketbol denilince ilk akla gelen organizasyon olan NBA, artık resmen e-Spor camiasına da katılıyor. Son dönemde ilginin iyice arttığı e-Spor dünyasına resmen adım adan NBA, 2K Games ve Rockstar Games’in sahibi olan Take-Two firması ile anlaşmaya vararak NBA 2K e-Ligi’ni duyurdu.

Normal NBA liginin e-Spor’a uyarlanmış hali şeklinde oynanacak olan lig 2018’de start alacakken şu anda takımların resmi NBA takımlarına bağlı olup olmayacağı, oyuncuların nasıl bir sistemde oynayacağı ise açıklanmadı. Ancak görünüşe göre NBA heyecanı artık aynı zamanda e-Spor arenasına taşınıyor olacak.

Günden güne ilginin ve bu tarz resmi kurum ve takımların katılımıyla dünya üzerindeki popülaritesinin bir hayli arttıran e-Spor, artık LoL ve DotA olmaktan çıkarak bünyesine onlarca oyun katarak devam ediyor. Bakalım birkaç yıl içerisinde e-Spor dünyasında nasıl ilerlemeler göreceğiz.