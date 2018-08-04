NBA 2K18, 10 Milyon Adet Kopya Satarak Yeni Bir Rekora İmza

Son dönemin yükselen spor oyunu NBA 2K18 , 2K tarihinin en başarılı satış rakamına ulaşarak kendi rekorunu egale etti.

Son yıllarda spor oyunları arasındaki rekabet genel olarak PES serileri ve FIFA serileri arasında gerçekleşiyor gibi gözükse de bir diğer spor dalı olan basketbolda da işler bir hayli kızışmış durumda. FIFA serileri ile PES serilerinin önüne geçen EA Sports basketbolda kan kaybetmeye, etkinliğini NBA 2K serisine devretmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya göre NBA severlerin yeni gözdesi NBA 2K18 10 milyondan fazla kopya satarak son 20 yılın şirket rekorunu alt üst etti. Serüveni Sega ile başlayan 2K, 2005 yılında TAKE-Two Interactive’e devredilerek ilk güçlü adımını atmış oldu. Bu hamleyi takiben bugüne kadar toplam 80 milyon kopya satan şirket, 10 milyon rakamlı 2018 oyunu ile kendi rekorunu egale etti.

Kuşkusuz ki Jordan sonrası dönemde savunma yönüyle ağır basan NBA, dünya geneli popülerliğini kaybetmeye başlamıştı. Jordan döneminin ardından geçen yaklaşık 10 yılın ardından Stephen Curry, Lebron James, Kyrie Irving ve Kevin Durant gibi nispeten yeni skorerlerin basketbolu tekrar hücum odaklı bir hale getirmesi ve oyun anlayışını değiştirmesi; her ne kadar eski NBA severler için olumlu olmasa da yeni izleyicilerin ilgisini bir hayli çekti.

Spor anlamıyla da son dönemde oldukça popüler bir dönem geçiren NBA'in popülerliğinin nimetlerinden en iyi faydalanan isim de satış rakamlarına bakıldığında 2K18 olarak gözüküyor. Espor yönüyle de ağır basan NBA 2K her geçen gün gücüne güç katmaya ve daha da popüler olmaya devam ediyor.