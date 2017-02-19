Dün gece gerçekleşen NBA All Star 2017 smaç yarışmasında Orlando Magic oyuncusu Aaron Gordon, Intel’in geliştirdiği drone’dan aldığı pasla bir smaç gerçekleştirdi.

Bildiğiniz gibi NBA All Star 2017 heyecanı cuma günkü “Yükselen Yıldızlar” maçıyla başladı ve dün gece de yetenek, üç sayı ve smaç yarışmaları yapıldı. Smaç yarışmasında Orlando Magic oyuncusu Aaron Gordon’ın yaptığı şov ise geceye damgasını vurdu.

Aaron Gordon, smaç yarışmasındaki ilk smaç denemesinde kendine pas vermesi için Intel tarafından geliştirilen bir drone’dan yardım aldı. Gordon’ın drone’dan pası başarılı bir şekilde alıp istediği smacı gerçekleştirmesi için birkaç deneme yapması gerekti, ancak en sonunda smacı yapmayı başardı. Bu fikrin nereden çıktığına gelecek olursak, Gordon’ın annesi bir Intel çalışanı ve bu nedenle bu fikrin hayata geçmesinde onun payı büyük olsa gerek.

Bütün bunlar bir yana, Gordon bu şovuna ve Intel’in desteğine rağmen smaç yarışmasının ilk turunda 72 puan alarak sonuncu oldu ve final turuna çıkmayı başaramadı. NBA All Star etkinlikleri bir şov olduğu için bu zamana kadar smaç yarışmasında ilginç smaç denemeleri görmüştük, ancak dün gece bir smaç denemesinde ilk kez bir drone kullanıldı. Sonuncu olsa da Gordon’ı bu yenilikçi fikri nedeniyle tebrik etmek gerek.