NBA All Stars Maçında Oynaması İçin Türk Basketçi Ersan Ilyasova'ya Sosyal Medyadan Destek Verin!
NBA All Stars Maçında Oynaması İçin Türk Basketçi Ersan Ilyasova'ya Sosyal Medyadan Destek Verin!
NBA takımlarından Philadelphia 76ers'te forma giyen Türk basketçi Ersan Ilyasova'nın NBA All Stars maçında forması için destek kampanyası başlatıldı.

Türkiye, sosyal medyayı dünya genelinde en aktif kullanan ülkelerden bir tanesi. Hal böyle olunca söz konusu sosyal medya olunca ülke olarak tüm dünyada etki yaratacak sonuçlar ortaya çıkarabiliyoruz. Şimdi ise sosyal medyadaki gücümüzü gösterebileceğimiz bir durum daha ortaya çıktı.
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Basketbol tarihinin en gelişmiş ligi olan NBA'de her yıl oynanan "All Stars" karşılaşması bu yıl da oynanacak. Bu nedenle NBA yönetimi, All Stars takımlarını kurmak için bir oylama başlattı. Bu oylamayla birlikte tüm sosyal medya kullanıcıları #NBAVote etiketiyle All Stars maçında görmek istediği oyuncunun adını yazıyor tabii hal böyle olunca NBA liginde ülkemizi temsil eden Ersan Ilyasova için de bir destek kampanyası başlatıldı.

Eğer Türk basketbol oyuncusu Ersan Ilyasova'yı siz de NBA yıldızlarının sahne alacağı NBA All Stars maçında görmek istiyorsanız Twitter ya da Facebook'ta "#NBAVote Ersan Ilyasova" yazarak oyunuzu kullanabilirsiniz.

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Etiketler: nba

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