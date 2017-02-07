NBA’de Akıllı Bileklik ve Saatlere Yasak Geldi!

NBA komitesi, oyuncuların maç sırasında giyilebilir cihaz giymesini yasaklıyor.

Günümüzde artan teknolojiler ile özellikle sporcuların oldukça işine yarayabilecek olan akıllı bileklikler ve akıllı saatler, spor odaklı olmasıyla dikkat çekiyor. Bu noktada gerek oyuncuların verilerini tutabilmek, gerekse sadece reklam amaçlı NBA’de sık sık kullanılan giyilebilir cihazlara yasak geldi.

Bundan böyle NBA’de yapılacak oyuncu ve takım arasındaki sözleşmelerde reklam amaçlı giyilebilir cihaz kullanımına zorunluluk maddeleri kaldırılırken, aynı zamanda basketbolcular maç sırasında hiçbir giyilebilir akıllı cihazı kullanamayacak.

Böylece markalara direkt olarak basketbolcular üzerinden ürün tanıtım yapma şansı kaybolurken, takımların da giyilebilir akıllı spor ürünlerinin reklamlarını alamayacağı için bir miktar gelir kaybı da ortaya çıkacak.