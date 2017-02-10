NBA'den 2K İçin eSpor Ligi Geliyor!

NBA gibi bir dev de artık eSpor sektöründe boy gösterecek.

Her geçen gün popülaritesi giderek artan eSpor ile alakalı olarak ülkemizde de büyük spor kulüpleri bazı adımlar atmıştı. Şimdi ise bir büyük adım da NBA'den geliyor.

2K oyun serisi tartışmasız olarak spor oyunları içinde en başarılı serilerden biri ve özellikle son birkaç 2K oyunu, gerçeklikten oyun dinamiğine kadar oldukça başarılı oyunlardı.

Tıpkı FIFA gibi online olarak da iyi bir kullanıcı kitlesine sahip olan 2K, artık eSpor dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

Blizzard'ın milyonlarca oyuncu tarafından oynanan FPS oyunu Overwatch, 'Overwatch League' ile eSpor sektöründe ciddi bir başarı elde etmişti ve Overwatch'ın bu başarısı, NBA ve NFL için de güzel bir örnek teşkil ediyor.

Take-Two Interactive ile ortak çalışacak olan NBA, resmi olarak eSpor ligi kurulacağını duyurdu. 'NBA 2K eLeague' olarak adlandırılan lig, aynı zamanda Amerika'da profesyonel bir spor ligi tarafından resmi olarak yönetilecek ilk eSpor ligi olacak.

Her biri kendi avatarını oluşturacak 5 oyuncu tarafından kurulacak ve -eSpor bazında- NBA bünyesinde barınacak takımlar ile kurulacak lig, normal NBA ligi gibi ilerleyecek. Yani takımların dahil olduğu gruplar olacak, çaprazlama maçlar yapılacak ve şampiyon Play-Off'lar ile belli olacak.

Yeni girişimleri ile alakalı açıklamalarda bulunan NBA Yetkilisi Adam Silver, "Elimizde taraftarlarımız ve büyüyen eSpor camiasının genç isimleri için oldukça eşsiz bir fırsat bulunmakta" ifadelerini kullanmakta.

Yapılacak hazırlıkların ardından önümüzdeki birkaç ay içinde ligde boy gösterecek takımların açıklanacağı lig, 2018 yılında ilk sezonuna başlayacak.