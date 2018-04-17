NBA Playgrounds 2 Duyuruldu

Saber Interactive tarafından geliştirilen NBA Playgrounds'ın devam oyunu PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch için piyasaya sürülecek.

PlayStation'nın resmi duyuru sayfasından da duyurulduğuna göre, NBA Playgrounds 2 ilk oyundaki konsepti geliştirilecek. Oyun, yeni Playgrounds Championship online modunu geliştirme amaçlı çeşitli bölümler içeren dünya çapında bir çevrimiçi ligi içeriyor.

Oyuncular, rakipleriyle online bir şekilde maç yapabilir. Hem solo maçlar hem de online maçlar, oyunda kendinizi geliştirmenizi sağlayacak. Ek olarak oyunda, özel sunucular ve dört oyunculu çevrimiçi oyunlar da olacak.

Tek oyunculu modda, yeni sezon moduyla, rastgele playofflarla takımınızı NBA Şampiyonasına götürebilirsiniz. Seçtiğiniz takımla birlikte, takımınıza bağlı birçok farklı oyuncuya da sahip olabilirsiniz. Seride, hem hala oynayan hem de emekli olan 200'den fazla NBA oyuncusu toplayabilirsiniz. Ayrıca yeni oyuncu modellerini, animasyonları ve yüz animasyonlarını gelişmiş bir yapay zeka geliştirdi.

Peki, siz önceki oyunu oynadınız mı, oynadıysanız fikirleriniz nedir?