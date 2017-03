Ne FIFA Ne PES, Bir Dönemin Efsane Futbol Oyunu: Goal 3

Güzel bir nostaljik yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Şimdilerde her birimizde farklı özelliklerde bilgisayarlar mevcut ve yeni bir oyun çıktığında "acaba benim bilgisayarım bu oyunu kaldırır mı?" endişesine giriyoruz.

Fakat şöyle 90'lı yıllara, ya da 2000'lerin başlarına gidersek, bizi hiç öylesine dertlere düşürmeyen, cefakar cihazları hatırlayabiliriz; atariler. Atarilerimiz olduğu zamanlarda bir oyun açılmıyorsa ekran kartı değişikliği, ya da daha yüksek bir işlemci gerekmezdi. Yerinde, kuvvetli bir üfleme işinizi görürdü. İşte o dönemlerde, şimdilerde "FIFA mı, PES mi?" diye ikiye ayrılanlar, tek bir futbol oyununda bir araya gelirlerdi; Goal 3. (bir diğer adıyla ise Kunio Kun's Technos Soccer).

Atari çağının en başarılı, en eğlenceli oyunlarından biri olan Goal 3, şimdilerde gerçeklikten oynanış dinamiğine kadar birbirleri ile kapışan FIFA ve PES'e aslında bir futbol oyununun basit olmasına karşın ne derece eğlenceli olabileceğini de göstermekte.

Her takımın, hatta bazı zamanlarda her oyuncunun kendine has özel vuruşları, tam rakibi geçtim derken hortum çıkan, yıldırım düşen enteresan sahalar... Her takımın kendine has özellikleri vardı. Bu özellikler, takımların zorluk seviyelerini de belirliyordu.

Oyuncuların tepkileri, hareketler, maç esnasında oluşan durumlar falan başlı başına birer efsaneydi. Muz şutundan görünmez olana, balığa dönüşüp seken şuta kadar pek çok özel şut da vardı. Bu özel şutlara değen futbolcu acı içinde havaya fırlardı. Oyunun en bomba şeylerinden biri de, kontrolün sizde olduğu takım kaptanı ile devre arasında takıma gaz konuşmaları yapmaktı. Birbirinden farkı sahalar ise bazen oynayanı çıldırtsa da ayrı bir güzeldi.

Günümüze baktığımızda neredeyse "PES mi, FIFA mı?" muhabbeti yüzünden birbirimize gireceğiz fakat birkaç sene öncesine kadar birlikte oturup bu futbol oyunu efsanesini tekrar bir hatırlamakta fayda var. Oyunların bizi gerçekten eğlendirdiği, kardeşimiz ya da arkadaşımız ile birlikte oynadığımızda ise eğlencemizin iki katına çıktığı zamanları hatırlatalım dedik. Şimdi sizi Goal 3'teki özel gol şutları ile baş başa bırakalım.