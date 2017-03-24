Photoshop ustalarının son kurbanı başarılı aktör Hugh Jackman'ın Logan filminden alınan bu görüntüsü oldu.

Her hayranının salondan gözyaşlarıyla ayrılmasına sebep olan ve sinema tarihinde bir karakterin daha sonunu getiren film olan Logan ile kendisini son kez Wolverine rolünde gördüğümüz başarılı aktör Hugh Jackman, filmden alınan bir görüntüsü ile internet dünyasının eline düştü. Aşağıda göreceğiniz fotoğrafı ele geçiren dünyanın farklı yerindeki photoshop uzmanları, gülmekten karnınızı ağrıtacak işler ortaya koymuşlar.

Bu vesileyle filmden kalan hüznü biraz dağıtmanıza yardımcı olalım. Yıllarca ortalıkta dolaşacak efsane çalışmaları hemen aşağıya bırakalım:

Biz bir şey söylemeyelim:

7

Bir mutant hakları koruyucusu ve hayvanseverin evi:

Muhtemelen "şeker dükkanı"na gidiyorlar:

Silinmiş sahne duygulandırdı:

"Klima açık, suyu var ve en sevdiği şarkıyı dinliyor"

Efsane sahneden:

Bebeksi bir mutant:

Adam iyi ki Avusturalya'da doğmuş:

Mutant ayrıntıda gizlidir:

Manasız:

Uçağı kaçıran Logan:

"DİKKAT! Isınan araçlarınızda mutantları terk etmeyiniz!"

"Here is Logaaann!"

Ve tabiki SEAWAYS: