Ne Kadar Alkol Aldığınızı Ölçen Apple Watch Kayışı: BACtrack Skyn

BACtrack isimli şirketin ürettiği Apple Watch kayışı Apple Watch'u aynı zamanda bir alkolmetre olarak kullanmanıza imkan tanıyor.

Geçtiğimiz günlerde kameralı Apple Watch kayışı satışa çıkmıştı, şimdi de oldukça ilginç bir Apple Watch kayışı duyuruldu. BACtrack tarafından üretilen Skyn isimli Apple Watch kayışı, Apple Watch'ı aniden bir alkolmetreye dönüştürüyor.

Peki bu kayış ne işe yarıyor?

Bildiğiniz gibi trafiğe alkollü bir şekilde çıkmak hem insanlar için tehlike yaratıyor, hem de sürücü olası bir çevirmede ciddi bir ceza alabiliyor. Tüm bu durumların önüne geçmeyi amaçlayan bu kayış, gerçek zamanlı olarak insan vücudunda ne kadar alkol olduğunu söylüyor ve sürücü buna göre trafiğe çıkıp çıkmama konusunda karar verebiliyor. Ayrıca diğer önemli bir özelliği ise alkol değerlerini analiz edebilen bu kayış siz alkol tüketirken belli bir limite ulaştığınızda çok fazla alkol kullanmamanız gerektiği yönünde size bir bildirim gönderiyor.

Hem alkolün ayarını kaçıranlar hem de ne kadar alkol tükettiğini kontrol altına almak isteyenler için ilginç bir çözüm olan bu Apple Watch kayışı 99 dolar fiyat etiketiyle önümüzdeki aylarda raflardaki yerini alacak.