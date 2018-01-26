Kaliforniya/San Diego'da Artık 23 Ocak 'Kenan Pala Günü'

Türkiye'den Amerika'ya göç eden bir ailenin oğlu olan 13 yaşındaki Kenan Pala, kurduğu dernek ile evsiz ve kimsesizlere yaşından büyük hizmetlerde bulundu. Kenan'ın hizmetlerini ödüllendirmek isteyen San Diego yönetimi, 23 Ocak'ı Kenan Pala Günü olarak ilan etti.

Bir çocuk ile ne kadar gurur duyulabilirse, Kenan ile o kadar gurur duyabiliriz. Birleşik Devletler’de San Diego Francis Parker Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Kenan Pala, kendi kurduğu dernek çatısı altında gerçekleştirdiği çalışmalar ile yalnızca arkadaşlarına değil tüm Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan herkese örnek olmayı başardı.

En baştan başlamak gerekirse Kenan Pala, geçtiğimiz yıl Kids4 Community (Toplum için Çocuklar) adında bir dernek kurdu. Kenan ve diğer dernek çalışanları bir yıl boyunca evsizler ve kimsesizler için inanılmaz çalışmalar gerçekleştirdi. Tüm bu çalışmalar, kent yönetimi tarafından dikkatle takip edildi.

Dernek, içinde yiyecek, içecek, sabun, şampuan, ıslak mendil gibi ihtiyaç ürünleri bulunan 8 binin üzerinde paket hazırladı ve bu paketleri evsizlere hizmet veren kurumlara bağışladı. Ayrıca San Diego kentinde evsizler için toplam 3 bin ücretsiz öğle yemeği verilirken, maddi durumu yerinde olmayan 500’den fazla ailenin giyim, okul ve diğer temel ihtiyaç giderleri karşılandı.

Kids4 Community her ne kadar evsizler ve kimsesizlere yardım için kurulmuş olsa da çocuklar da unutulmadı. Dernek, dünya yeni yılı kutlamaya hazırlanırken 2 binin üzerinde çocuğa hediye dağıttı. Kenan ve dernekteki dostlarının yıl boyunca gerçekleştirdiği tüm çalışmalar kentteki 2000’i aşkın hayırseverin yardım ve bağışları sayesinde gerçekleşti.

Kaliforniya Eyalet Yönetimi, toplum için yıl boyunca pek çok çalışma içinde bulunan Kenan Pala’nın hizmetlerini ödüllendirmeye karar verdi. Kentte düzenlenen törende Kaliforniya Valisi adına konuşma gerçekleştiren San Diego Denetleme Kurulu Müdürü Kristin Gaspar, valinin de izni ile bu yıl 23 Ocak’ın ‘Kenan Pala Günü’ olarak kabul edildiğini ilan etti.

Kenan Pala hakkında övgü dolu bir konuşma yapan Gaspar, ‘’Kenan Pala'nın önderliğinde genç öğrencilerin kurduğu dernek, şehrimizde evsiz ve yurtsuzlar için önemli, faydalı çalışmalar yürütüyor. Kenan, bu genç yaşında hepimize örnek olacak işlere imza attı. Kenan ile şehirde yaşayanlar olarak gurur duyuyoruz. Kenan Pala'nın ileriki yaşlarında toplumumuza daha önemli hizmet ve katkılarda bulunacağına inanıyoruz.’’ dedi.

Kendisi için düzenlenen törende kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştiren Kenan Pala, ‘’Yürümeye başladığımdan beri birileri için yardım topluyorum, yardım ediyorum. San Diego'da 3 milyon insan yaşıyor. Eğer herkes bir yardım yaparsa, her gün 3 milyon yardım sağlanmış olur. Hayatımız daha mutlu ve huzurlu geçer. San Diego'da yaşayan insanları yardım yapmaya davet ediyorum.’’ dedi. Törenin ardından pek çok televizyon kanalı da hizmetlerini anlatması için Kenan Pala'yı yayınlarında ağırladılar.

Fakat Kenan Pala gerçekleştirdiği çalışmalar için ilk kez ödüllendirilmiyor. Genç adam, geçtiğimiz yıl da yaptığı çalışmalardan ötürü Birleşik Devletler’de en iyi 10 genç gönüllüden biri seçilmiş ve ödülünü olimpiyat şampiyonu ve rekortmen olan efsane yüzücü Michael Phelps’ten almıştı. Ayrıca Kenan, yine geçtiğimiz yıl çalışmalarını yürüttüğü kent olan San Diego’da yılın gönüllüsü seçilmişti.

Kenan Pala yalnızca bir hayırsever değil, aynı zamanda bir rekortmen. Bundan iki yıl önce 10 arkadaşı ile okuduğu okulun spor salonunun 235 metre karelik zeminini 4 bin mısır gevreği ve yulaf ezmesi kutusu ile 4 saatlik bir sürede kaplayan Kenan, bir Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmıştı.