Ne Kadar Ömrünüz Kaldığını Söyleyen Yapay Zeka Yazılımı!

Bilim dergisi Scientific Reports’ta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre ne kadar ömrümüz kaldığına dair net bir tahmin, yapay zeka desteği ile yapılabilir.

Adelaide Üniversitesi'ndeki bilim insanları, "türünün ilk örneği” olarak öne sürdükleri çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdiler. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapay zeka kullanarak, bir bireyin ne zaman öleceğine dair %69’luk doğruluk payına sahip olan tahminler yapılmaya başlanacak.

Araştırmalarda kullanılan yapay zeka yazılımına 60 yaşınan altında olan 48 kişinin göğüs hizasından çekilmiş tarama sonuçları yüklendi. Büyük veri yığınlarını tarayan yazılım, toplam 15,957 biyo-belirteç tespit etti ve bu belirteçler kişilerin kalan ömürlerini tahmin etmek üzere yapılan hesaplamalarda kullanıldı.

Aynı üniversitede bir doktora öğrencisi olarak araştırmaya katılan Dr. Luke Oakden-Rayner, "Bir hastanın geleceğini öngörmek yararlıdır, çünkü doktorlar en uygun terapileri hata payı olmadan seçebilirler. Biyolojik yaşın doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve bir hastanın kalan ömrüne yönelik tahmin yapılması için doktorların artık vücudun içine bakmaları gerekmeyecek” şeklinde konuştu.

Söz konuşu araştırmanın ortaya koyduğu yazılım teknolojisi hala geliştirme aşamasında. Nitekim konsept niteliği taşıyan bu çalışmadaki %69’luk oran, gün geçtikçe artabilir. Bilim insanları, bu araştırmalar sayesinde kalp krizi gibi aniden ölüme sebep olayları çok önceden aydınlatmayı umuyorlar.

Çalışma, çok daha fazla insanın verileriyle daha kapsamlı bir şekilde test edilmeye devam ediyor.