Google'ın sunduğu uygulama ve hizmetlerin ne kadar kullanışlı olduğunun farkında mısız? Değilseniz sizin için en iyileri listeledik.

Çevrimiçi cevaplar sunma veya bilgi aramada Google, yıllardır en kaliteli hizmeti veren arama motorudur. Ancak şirket, artık bir arama motorundan daha fazlasını sunan dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Böylece hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmayı başaran Google, işlevselliğinden ödün vermeyen farklı hizmet ve uygulamalar sunmaya devam ediyor. Biz de çoğundan belki de haberinizin bile olmadığı farklı amaçlar için oldukça kullanışlı 13 Google uygulamasını sizin için derledik:

1. Google Translate App:

Seyahatten hoşlananlar için bir uygulamadır. Aslında kendinizce deneyebilir ve sonuçlara bakıp nasıl çalıştığını inceleyebilirsiniz. Kameranızı tercüme etmeniz gereken metnin üzerine getirmeniz yeterli. Uygulama hedefi anında seçtiğiniz dile tercüme eder.









2. Gmailify

Bu uygulama Outlook (eski hotmail), Yahoo! veya Aol gibi tüm e-posta hesaplarınızı birleştirmenizi sağlıyor.

3. Google Schoolar

Akademik kaynaklar için arama yapan bir motordur. Google Schoolar'ın arama sonuçları listesinde ders kitapları, bilimsel makaleler ve dergilerin alıntıları bulunur. Arayana büyük hizmet doğrusu. Hemen şurada.

4. Google Keep

Renkli notlar oluşturmak için kullanılan bir uygulama. Google hesabınızla senkronize şekilde çalıştığı için girdiğiniz hiçbir bilgiyi unutmuyor ve haliyle siz de unutmuyorsunuz.

5. Google Sky

Uzayı, sanki en güçlü teleskoptan görüyormuş gibi izlemek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Samanyolu Galasi'sini gezip son çalışmaları öğrenme şansına sahip olacaksınız. Meraklıları şuraya alalım.

6. Google Fonts

Projeleriniz için en iyi yazı tiplerini bulmanıza yardımcı olan bir arama motoru sadece, ama hayat kurtaracak kadar pratik olabilir. Hemen şurada.

7. Google Art Project

Eğer bir sanat severseniz ya da sergilere gitmeyi seviyorsanız bu uygulamayı kaçırmamanız gerekir. Ünlü sanat eserlerini olağanüstü detaylarla keşfetmek ve görmek için şuraya tıklayın.

8. Think With Google

En son araştırma sonuçlarına, devam eden tüketici trendlerine ve pazarlamadaki en yeni bilgilere ilişkin bilgi sahibi olmanızı sağlayan sektörel haber hizmeti. Şuradan erişebilirsiniz.

9. Google Trendler

Bu uygulama, şu anda hangi arama sorgularının popüler olduğunu görmenizi sağlar. Şuraya alalım.

10. Google Alışveriş

Teknolojiden kozmetiğe birçok ürünü kolayca satın almanızı sağlayan müthiş bir alışveriş uygulaması. Bir ihtiyacınız varsa sizi böyle alalım.

11. Panoramio

Tüm internet kullanıcıları tarafından çekilen fotoğraflar aracılığıyla dünyayı keşfetmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Sizi sanal turist yapacak uygulamaya buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

12. Google Sesli Arama

Shazam'a benzer harika bir müzik tanıma uygulamasıdır. Saniyeler içinde dinlediğiniz şarkıyı sizin için bulacaktır.

13. Build With Chrome

Sanal legolar ile oynamak için tasarlanan uygulama sadece çocuklar için değil, aynı zamanda yetişkinler için de gayet eğlenceli olmuş. Şu an için Google yeni bir yapı oluşturmaya izin vermese de tüm dünyadaki eserlere göz gezdirebilirsiniz.

Denemek isteyenleri şöyle alalım.