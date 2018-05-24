Plüton'un Şimdi de Kuyruklu Yıldız Olduğu İddia Ediliyor

Senelerdir iki yakası bir araya gelmeyen, bir gezegen, bir toz bulutu olarak addedilen Plüton'un ne olduğuna karar verilemiyor. Gezegen, şimdi de devasa bir kuyruklu yıldız olarak adlandırılmaya başlandı.

İnsanoğlunun uzaya dair keşfedeceği daha milyonlarca yeni bilgi var belki de. Bununla birlikte milyonlarca yıldır yörüngede seyreden Plüton'un ne olduğuna halen karar verilmiş değil. Cüce gezegen, büyük bir göktaşı ve toz bulutu... Zaman içerisinde adlandırılmadığı şey kalmayan Plüton, bir kuyruklu yıldız olabilir.

Güneydoğu Araştırma Enstütüsü'nün (SwRI) NASA'nın veritabanını baz alarak ortaya koyduğu araştırma, Plüton'un sıfatlandırılmasına katkı sağlayacak yeni bulgular içeriyor. Araştırma ekibinden Christopher Glein'in yaptığı açıklama şu şekilde: "Araştırmalarımıza göre Plüton'un kozmo kimyasal görüntüsü ve yapısını ele aldığımızda, kendisini bir 'devasa kuyruklu yıldız' olarak adlandırmaya karar verdik."

Bununla birlikte yapılan araştırma ile ortaya çıkan bir diğer ihtimal, milyonlarca farklı kuyruklu yıldızın bir araya gelerek zaman içerisinde Plüton'u oluşturduğu yönünde. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Plüton'un bu durumu bana çok trajik geliyor. Bakalım önümüzdeki dönemde Plüton'un kaderi ne olacak.