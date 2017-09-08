Meizu, ‘Tam Anlamıyla Çerçevesiz’ Telefon Üretiyor!

2017’de akıllı telefon piyasasının trendi çerçevesiz gövde üretmek. Gittikçe azalan ekran gövde oranı yarışına Meizu tamamen ekran olarak tasarladığı amiral gemisi ile katılacak.

Samsung, LG, Xiaomi yeni çıkardıkları ve çıkaracakları amiral gemisi cihazlarda neredeyse çerçevesiz ön panelleriyle beğeni topladılar. Bu ay içerisinde aynı akıma Apple, yeni iPhone modeli ile katılacak. Göze oldukça hoş gelen tasarım felsefesine odaklanan cihazların kalitesine diyecek çok fazla bir şey yok, ama bazen başarı hiç beklenmeyen yerlerden de gelebilir. Bu noktada asıl özelliklerin o ekranların altında olduğunu hatırlatmakta fayda var. Neyse, ana konumuz çerçevesiz tasarımlara ve Meizu’ya geri dönelim.

Asyalı alternatif telefon üreticisi, söylentilere göre Çin’in sosyal medya devi Webio’dan akıllara zarar bir paylaşım yaptı. Görüntüdeki telefon gerçek anlamda tamamen çerçevesizdi:

Bu zamana kadar çerçevesiz tasarım mantığıyla üretilmiş çoğu amiral gemisinde aslında az da olsa çerçeve olduğunu hepimiz biliyoruz. Buradaki “çerçevesiz” söylemi, telefonların eski ve hantal görünümlerinden kurtulmasını simgeliyor:

Eğer Meizu hakkındaki iddialar doğruysa, yakın zamanda gerçek anlamda çerçevesiz bir telefon görebiliriz. Aklınıza diğer üreticilerin böyle bir şey mümkün olduğu halde neden yapmadıkları sorusu gelebilir, doğaldır. Bunun birden fazla sebebi var: Telefonun elektronik aksamlarının izin vermemesi, sağlamlık endişeleri ve en önemlisi de piyasaya oynamak. Son neden mümkün olan her şeyi bir anda değil de, yavaş yavaş sunarak geliri maksimize etmeye dayanıyor.

Meizu’nun söz konusu cihazı 680 dolarlık bir etiketle satışa sunması bekleniyor. Söz konusu iddialara cevap veren firma, “Bu görüntü resmi kanallarımız aracılığıyla paylaşılmamıştır. Söylentilere cevap verme alışkanlığımız olmadığı için başka bir açıklama yapmıyoruz” açıklamasında bulundu. Yani paylaşım resmi olmasa da, böyle bir çalışma içinde olduklarını kesin bir dille reddetmemişler.