2017'nin Dünya Çapında İlk Satış Şampiyonu: OPPO R9s!

Boşalan kaptan köşküne yılın ilk çeyreğinde OPPO taşındı. Cihaz, dünya çapında 8.9 milyon adet sipariş rakamına ulaşmayı başardı.

2017, başlangıcından bu yana akıllı telefon piyasası için en ilginç yıllardan birisi oluyor. Samsung'un yılın ilk çeyreğinden sonra çıkardığı telefonlar Galaxy S8 ve S8 Plus sadece 1 ayda dünya çapında ön sipariş rekorları kırarken, Apple’ın iPhone 8 için tüketicileri sabır taşına döndürmesi iPhone satışlarınının düşmesine sebep oluyor.

Yılın ilk çeğreğinde açığa çıkan 3 aylık boşluk ise en çok alternatif telefon üreticilerinin ekmeğine yağ sürdü. Bir şekilde, yüksek performans ve düşük fiyat garantisi veren ufak çaplı Asya firmalarının cihazlarını tüm dünyada satışa çıkarmak için varlarını yoklarını ortaya koyduğu piyasada ilk şampiyonumuz belli oldu: OPPO R9s, toplamda 8.9 milyon adet satışla ipi göğüsledi.

En çok satan cihazın Samsung, LG, Huawei veya Xiaomi gibi beklenen firmalardan gelmemesi, piyasanın yeni ve iddialı markalara kavuştuğunun en iyi göstergesi.

Araştırma firması Strategy Analytics'in raporuna göre Apple iPhone 7'nin 2016’nın son 3 ayında en çok satan akıllı telefon olduğunu ve 21.5 milyon adetlik ürün sevkiyatı yaptığını belirtmekte fayda var. Bunu 17.4 milyon adetle birlikte iPhone 7 Plus takip etmiş, OPPO R9'lar üçüncü sırada yer almış, ardından Samsung’un iki orta sınıf telefonu 6,1 milyon adetle Galaxy J3 ve 5 milyon adetle Galaxy J5 olmuşlardı.

Hindistan gibi önemli bir pazara hakim olmayı başaran OPPO R9s ise üretildiği ülke Çin’in de desteğiyle, devlerin pastasından kocaman bir ısırık almayı başardı. Bunda bir diğer etken, Samsung’un amiral gemisi Note 7 ile yaşadığı kriz ve firmanın birkaç ay amiral gemisi olmadan yoluna devam etmek zorunda kalması. Başka bir deyişle firma satışları göz önünde bulundurulduğunda Samsung her zaman lider konumda. Çünkü fazla cihaz üretiyor ve çok geniş bir tüketici kitlesine sesleniyor.

Küçük çaplı Asyalı üreticiler için çok sayıda model üretmek ve hepsini dünya pazarına sokmak şu an için imkansız. Ancak yeni rekordan anlıyoruz ki OPPO gibi üreticiler fazla sayıda modellerle seri üretime geçebilirse, devlerin tahtında deprem yaratabilirler.

2017’nin ikinci çeyreği olan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki şampiyonun adını Samsung Galaxy S8 olarak görmek kimseyi şaşırtmayacaktır. Bu arada kendisi şampiyon olamadan, Webtekno usulü sağlamlık testinin kurbanı olma ayrıcalığına kavuştu: