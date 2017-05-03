Microsoft yeni Windows 10 S'i tanıtır tanıtmaz rekabeti kızıştırmaya başladı. Bu sefer ki hamlesi ise kullanıcılarının büyük kısmından tepki almasına yol açacak cinsten.

Microsoft, Google’ın Chrome OS’sine rakip olarak Windows 10 S'i tanıttı. Fakat biz tatlı bir rekabet beklerken, Microsoft cephesi ortalığı kızıştıran hamleler yapmaktan çekinmiyor. Buradaki tatlı rekabet beklentisinden kasıt firmaların birbirinin ürünlerini kullanmamıza izin vermesi elbette. Ancak görünen o ki Microsoft yeni Windows 10 S’lerde varsayılan tarayıcı değiştirmeyecek ve hatta Google aramayı işletim sistemi içindeki uzantılarda kullanmamızı engelleyecek.

Windows 10 S için açılan “Sık Sorulan Sorular” sayfasında bu değişikliğe ilişkin sorulan bir sorunun cevabı, firmanın bunu kabul ettiğini açıkça gösteriyor: “Windows Mağazası'ndan edinilebilecek başka bir tarayıcı indirebilirsiniz, ancak örneğin ‘.htm’ dosyasını açarsanız Microsoft Edge varsayılan olarak kalacaktır."

Bu, başka bir uygulamadan bir bağlantıya tıklarsanız veya bir e-postadaki bağlantıyı açarsanız, başka bir tarayıcı kullanmak isteseniz bile Microsoft Edge'den kopayacağımız anlamına geliyor. Google'ın Chrome'u Windows Mağazası'na getireceği henüz belli değil; ancak bu gerçekleşirse, Windows 10 S'de varsayılan tarayıcı olmadan tam olarak işlevsel olmayacaktır ve kullanıcısının ona para vermesi yetmiyormuş gibi, özgürlüğünü de kısıtlayacaktır.

Aynı şekilde, Microsoft da kendi Edge tarayıcısını felce uğratmaktadır. Windows 10 S'deki Microsoft Edge ve Internet Explorer'daki varsayılan arama sağlayıcısı değiştirilemez. Bing varsayılan olarak geliyor ve Microsoft, kullanıcıların bilinmeyen bir nedenle Google'a veya diğer arama sağlayıcılarına geçmesini engelliyor. Bu, Windows kullanıcılarının genellikle tercih edebileceği bir seçenek değildir. Microsoft'un bunu Windows 10 S kullanıcılarının geri bildirimlerine dayanarak değiştirmeye istekli olup olmadığını görmüyor olmamız, firmanın bu konuda değişikliğe gitmesinin şart olduğunu gösteriyor.

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