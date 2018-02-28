Dünyanın en çok üyeye sahip ücretli içerik yayıncısı Netflix, bu yıl tam 700 farklı yapımı yayınlama sözü verdi. Kulaklara şaka gibi gelen açıklamaya ve ayrıntılarına değindik.

Netflix, artık bazı filmleri sinemaya girmeden önce yayın haklarını satın alıp yayınlamaya başladı. Hatta Hollywood’un ünlü simaları birer birer Netfix Orijinalleri’nde rol almaya, sinema dünyasından uzaklaşmaya başladılar.

Bu yıl yayınlayacağı içeriklere tam 8 milyar dolar para harcamayı gözden çıkartan Netflix yönetimi, bu paranın geri dönüşü olarak 700 farklı dizi film ve program planlamış. Şirketin kurulma amaçlarından birisi olan Netflix Orijinalleri, başka bir platformda yayınlanamıyorlar.



Netflix'in en çok izlenen yapımlarından Stranger Things

Ancak böyle büyük bir harcama ve cangıl cungul yayınlanacak içeriklerin oluşturduğu büyük bir kalite kaygısı da var. Bu zamana kadar Netflix üzerinden yayınlanan bütün orijinal yapımların kalitesi tartışılmayacak kadar iyiydi. Narcos, Stranger Things ve son olarak Altered Carbon gibi yapımlar, şirkete milyonlarca üye kazandırdı. Alman yapımı Dark dizisi ise Netflix bünyesinde yayınlanan en sevilen yabancı yapım oldu. Aynı çizgide planlanan ve 700 içeriğin bir parçası olacak 80 farklı yabancı yapım da sürece dahil edilecek.

Çok büyük bir ihtimalle ve söylentilerden yola çıkarak söz konusu 80 yabancı yapım arasında, Türkiye’de çekilecek ve başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer alacağı süper kahraman dizisi de olabilir.

2018’deki pazarlama giderlerini 2017’ye göre ikiye katlayan Netflix, yatırımcılarından güven tazelemek amacıyla da destek bekliyor. Yönetim, pazarlama giderlerinin 2 milyar dolar gibi bir rakama çıkacağını ve bu parayı harcamaktan çekinmediklerini vurguluyor.

Yayınlanacak yüzlerce içerik Netflix'in kalitesini aşağıya mı yoksa yukarıya mı çekecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Netflix’in sinema salonlarına karşı çıkan bir platform olduğunu, sinema salonlarında yer kaplayan pek çok yapımın kalitesiz olduğunu göz önünde bulundurursak, Netflix’in çıkış amacına uygun bir hareket gerçekleştirdiğini anlayabiliriz.