Nokia 9’un 8GB RAM’i Geekbench Testlerinde Ortaya Çıktı!

2017 yılı, akıllı telefon piyasasında tarihi bir yıl olmaya devam ediyor. Hiç olmadığı kadar yüksek performansla gelen ve çok daha iyi gelmesi beklenen amiral gemilerin yanı sıra, küllerinden doğan Nokia’nın şovu için de hazırlansak iyi olur.

Bizler hala Nokia’nın büyük bombayı patlatmasını beklerken, tüm dünyada cihaza yönelik meraklar artmaya başladı. Çünkü Nokia 9 söylentilere göre 8GB RAM’a sahip bir canavar olacak. Açıkçası bir akıllı telefona bu kadar yüksek kapasitenin hangi görevleri karşılaması için koyulduğunu söylemek çok zor.

Geekbench'in "Unkown Heart" adlı bencmark testlerinde ortaya çıkan detaylara göre cihazın 8GB RAM’i doğrulanıyor. Ayrıca detaylarda Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 5.3 inç QuadHD ekran ve 13MP’lik çift arka kamera özellikleri göze çarpıyor

Şaşırtıcı olan şey ise, şu an amiral gemilerde kullanılan üst düzey donanımların 8GB’lık RAM kapasitesine gerçekten ihtiyaç duymaması. Öyle ki bazı otoriteler 6GB’ı bile fazla görüyorlar. Bir bakıma aslında bu çok doğru bir tespit; cihazınızda bulunan fazladan RAM’e ekstra para ödemek çok anlamsız, çünkü büyük kısmı kullanılamayacak. Bu noktada HMD Global’in biraz şova kaçtığını belirtmek isterim. Piyasaya tekrar dönen efsane bir marka için bile bu şov abartılı ve umarız bu tercih fiyatlara olumsuz bir şekilde yansımaz.

Elbette bu da diğer sağlam kaynaklı söylentiler gibi kesinleşmemiş bir sızıntıdan ibaret. Bu yaz ortalarına doğru piyasaya çıkmasını beklediğimiz Nokia 9’u büyük heyecanla beklemeye devam ediyoruz, takipte kalın :)