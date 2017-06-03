iPhone 8'in Bugüne Kadarki En Net Görüntüleri Sızdırıldı!

İspanyol haber sitesi, Apple'ın merakla beklenen telefonu iPhone 8'e dair en net sızıntıyı paylaştı.

Önümüzdeki hafta Apple tarafından düzenlenecek olan uluslararası geliştirici konferansı WWDC 2017 etkinliği, aslında yeni iPhone modelinin de tanıtılmasına kısa süre kaldığının ayak seslerini bize duyuruyor. Haliyle bu ayak seslerinin duyulmasıyla birlikte, sıradaki iPhone olması beklenen iPhone 8 modeli de gelen sızıntılarla birlikte artık netleşmeye başladı.

iPhone 8 ile ilgili en detaylı ve net sızıntılardan birini de iPhoneros sitesi paylaştı. Apple'a yakınlığıyla bilinen İspanyol teknoloji sitesi, parmak izi okuyucusu cihazın arka kısmında yer alan ve ince çerçevelere sahip iPhone 8 modeline ait olduğunu iddia ettiği bugüne kadarki en net iPhone 8 sızıntısını paylaştı.

iPhoneros tarafından paylaşılan sızıntıyla birlikte iPhone 8'deki çift arka kameranın yatay yerine diket bir şekilde konumlandırıldığını, parmak izi okuyucunun cihazın arka kısmında Apple logosunun hemen altına alındığını ve cihazın anten çizgilerinin üst ve alt kısım yerine cihazın arka kısmındaki tüm kenarlarını kapladığını görüyoruz.

Peki bu sızıntı ne kadar güvenilir?

Açıkçası sızıntıdaki iPhone 8 görüntüsü hayallerimizdeki çerçevesiz iPhone'u yansıtmadığı için bu sızıntıyı kabullenmek biraz güç. Yine de daha önce ortaya güvenilir kaynaklar tarafından atılan sızıntılarla kıyaslayacak olursak, bu sızıntının da gerçek olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Sızıntıya göre iPhone 8'i değerlendirecek olduğumuzda ne yazık ki beklediğimiz iPhone 8 modeli karşımıza çıkmıyor ama yine de ince çerçeveleri ve yenilikçi yapısıyla bir anlamda satın alınabilir bir model gibi görünüyor. Tabii Galaxy S8 gibi güçlü bir rakibiyle karşı karşıya getirdiğimizde, açıkçası Apple bu tasarım anlayışıyla karşımıza çıkarsa bu sefer rakibinin karşısında işinin hiç de kolay olmadığını söylemeliyiz.

iPhone 8'e dair tüm resmi bilgiler tahminlere göre eylül ayında Apple tarafından düzenlenecek basın toplantısıyla birlikte karşımıza çıkacak. Peki siz sızıntıya göre iPhone 8 modelini nasıl buldunuz? Bu sızıntının güvenilir olduğuna inanıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!