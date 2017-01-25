Neandertallerin 50 Bin Yıl Önce Yaptığı Flütten Çıkan Etkileyici Ses

1995 yılında Slovenya’daki Divje Babe adındaki mağarada bulunan ve bu zamana kadar bilinen en eski enstrüman olan flüt, birkaç restore işlemin ardından tekrar çalındı.

Arkeolog Ivan Turk’un 1995 yılında bulduğu flütün yapılış tarihiyle ilgili bazı iddialar var. Zira enstrümanın 50 bin yıldan daha eski bir tarihte de (bu tarih 80 bin yıl öncesine kadar dayanıyor) yapılmış olabileceği söyleniyor. Şu an Slovenya Ulusal Müzesi’nde sergilenen flütten çıkan sesleri duyabilmek adına müzenin küratörü, flütün kil kullanarak birebir kopyasını yapmayı başardı.

Flüt, diyatonik ölçülerden tam ve yarım tonları çıkarabiliyor. Sanatçı Ljuben Dimkaroski ise kilden yapılan flütü kullanarak Beethoven, Ravel, Verdi gibi ünlü sanatçıların bestelerini çalabilmeyi başardı. Hatta Dimkaroski’nin aynı enstrümanla konserler verdiği de belirtiliyor.

Avrupa Müzik Arkeolojisi Projesi EMAProject’in YouTube sayfasından Dimkaroski’nin flüt performansına ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.