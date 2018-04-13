Neandertallerin Soyunun Neden Tükendiği Ortaya Çıktı!

Yapılan son araştırmalar neticesinde Neandertallerin soyunun tükenme sebebi tamamen erkeklermiş. Dilerseniz bu bilgilere biraz daha yakından bakalım.

Erkek Neandanterler üstünde yapılan bir çalışma esnasında genetik olarak Y kromozomlarının modern insandan son derece farklı olduğu keşfedildi. Bazı modern insan ırklarında %1 ila %2 oranında izler taşıdığı düşünülen Neandanterlerin sağlıklı üremeye uygun olmayan bir tür olduğu kesinleşmiş durumda.

Modern insan Y kromozomundan tamamen farklı olan bu farklı Y kromozomu işlevsel olarak erkek Neandanterlerin modern insan karşısında bir nevi kısır olmasına sebep oluyormuş. Daha da açmak gerekirse, erkek Neandanterlerin spermleri hem kendi dişi versiyonları tarafından yeterli oranda kabul görmüyor, hem de modern insan genetiğine dahil olduklarında, büyük oranda düşük oluşumuna sebebiyet veriyormuş. Eğer melez bebek, her türlü zorluğu aşıp doğarsa da tam olarak sağlıklı bir tür örneği olamıyormuş.

Bu gelişmeler ışığında bir dönem atalarımız ya da ara geçiş türü olduğu düşünülen Neandartellerin aslında soyunu devam ettiremeyen, doğanın elediği bambaşka bir insan türü olduğu sonucuna varma ihtimalimiz oldukça yüksek görünüyor.

Siz bu tartışmalı konu hakkında ne düşünüyorsunuz, Neandarteller sizce insan ırkının soyunu devam ettiremeyen ataları mı yoksa modern insan ırkından bağımsız bambaşka bir tür mü?