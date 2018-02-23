Neandertallerin Yaptığı İlk Mağara Resimleri Bulundu!

Yapılan bir araştırma şimdiye kadar bulunan en eski mağara resminin Neandertallerin elinden çıktığını işaret ediyor. Keşif Neandertallerin zeka açısından insanla aynı seviyede olabileceği tezini güçlendirdi.

Bugüne kadar Neandertaller’in sanat ile uğraştığına dair iddialar, yeteri kadar eski zamanlara ait eserlerin bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Ancak İspanya’da mağara duvarlarında bulunan geometrik şekillere, kalıplara ve sembollere ait belirlenen yeni tarihler, modern insanın ilk sanatçılar olmadığı yönünde ikna edici bir kanıt sunuyor.

Britanya ve Almanya’dan araştırmacıların önderliğinde kurulan uluslararası bir ekip, Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, Neandertaller’in 65 bin yıl önce kırmızı toprak boyasıyla mağaraların duvarlarına yaptıkları çizimlerle dünyanın ilk sanatçıları olduğunu söylüyor.

Yapılan incelemeler sonucu üç mağaradaki resmin de modern insanın bölgeye varışının en az 20 bin yıl öncesinde yapıldığı belirtiliyor. Guardian‘ın haberine göre bu, modern insanın kendini sanat yoluyla ifade eden ilk tür olmayabileceği anlamına geliyor.

Bilim insanları, İspanya’da birbirinden yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunan üç mağaradaki antik sanat eserlerinin üzerinde oluşmuş kalsit tabakadan yola çıkarak tarih saptaması yaptı. Bilbao kentinin yakınlarındaki La Pasiega Mağarası’nda bulunan, merdiven benzeri bir çizimin en az 64 bin 800 yaşında olduğu belirlendi. İspanya’nın batısında bulunan Maltravieso Mağarası’ndaki bir el şeklinin ise en az 66 bin 700 yıllık olduğu ortaya çıkarıldı. Son olarak Malaga yakınlarındaki Ardales Mağarası’nın duvarlarında perde benzeri desenler oluşturan dikit ve sarkıtların kırmızıya boyanmış olduğu ve en az 65 bin 500 yıllık olduğu belirtildi.

Keşifler hakkında konuşan Dirk Hoffmann isimli araştırmacı, “Hiçbirinin ne anlama geldiği konusunda bir fikrimiz yok” dedi. Hoffman, Science Advances dergisinde çıkan ikinci bir araştırmada da İspanya’nın güneydoğusundaki Aviones adındaki bir deniz mağarasında Neandertaller tarafından boyanmış ve süslenmiş deniz kabukları bulduklarını açıkladı.

115 bin yıllık olduğu açıklanan deniz kabuklarının, uzun süren sanatsal geleneğin bir parçası olduğu düşünülüyor. Neandertallerin bu görüntüleri, mağaraları neden boyadıkları veya çizimlerin ne anlama geldiği bilinmiyor ancak çıkan sonuçlar doğrultusunda Neandertaller’in tarihteki ilk sanatçılar olabileceği düşünülüyor.