Neden Tüm Oyunlara "İlk Gün Güncellemesi" Geliyor?

Boyutları normal bir oyun boyutuna kadar ulaşan ilk gün güncellemelerini alan oyunlar neler. Neden bu güncellemeler geliyor? Kısaca açıklıyoruz.

Bildiğiniz gibi oyun sektörü büyük bir ivme ile yükselmeye devam ediyor. Çıkan her oyun ile birlikte yeni teknolojiler deneniyor ve yeni sistemler gelişiyor. Ancak özellikle Türkiye’de sinirimizi bozan bir durum var (AKK sağ olsun). Bu da "Day One Patch" olarak adlandırılan ve oyunun çıktığı gün gelen ilk gün güncellemeleri. Oyunu kutulu alıyorsunuz, her şey çok güzel ilerliyor. Sonuçta dijital almamışsınız ve güncelleme yapmanıza gerek yok. Ancak, işler böyle ilerlemiyor ne yazık ki. Birçok firma oyunu yayınlar yayınlamaz ilk gün güncellemesini de yayınlıyor.

Aslında bu ilk gün güncellemelerinin son derece mantıklı bir açıklaması bulunuyor. Özet geçecek olursak; ilk gün güncellemelerinin sebebi, oyunun veya donanımın üretim aşamasına geçmesinden kaynaklanıyor. Örneğin, dün piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn 250 MB'lık ilk gün güncellemesi aldı. Çünkü, her ne kadar dün piyasaya sürülse de, yaklaşık 1 ay öncesinden kutulu versiyon için basıma gitmişti. Bu bir aylık süreçte Horizon Zero Dawn’ın geliştiricisi Guerilla Games boş durmadı ve oyunu geliştirmeye devam etti. İlk gün güncellemeleri genel olarak bundan kaynaklanıyor.

Kısa süre önce yayınlanan Halo Wars 2, For Honor gibi oyunlarda ilk gün güncellemesi almıştı. Anlayacağınız bu durumdan tüm platformlar aynı anda etkileniyor.

Mass Effect: Andromeda’nın baş tasarımcısı Ian S. Frazier yaptığı açıklamada, "Oyunun tamamlandığını ancak, ekibin bir kısmının oyunu geliştirmeye devam ettiğini" belirtti. İlk gün yamasının geleceğini duyuran Fraizer, yama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, herkesin büyük merakla beklediği Nintendo Switch’de ilk gün güncellemesi alacağını duyurdu. Nintendo Switch, 3 Mart 2017’de piyasaya çıkacak ve aldığınızda sizleri bir yazılım güncellemesi bekliyor olacak.